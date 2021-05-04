"واشنطن بوست": تصعيد المتشددين ضد روحاني يستهدف مفاوضات فيينا النووية

رأت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن المعسكر المتشدد في إيران يواصل تصعيد هجماته ضد حكومة حسن روحاني، في أعقاب التسريبات لوزير الخارجية محمد جواد ظريف؛ بهدف تخريب المفاوضات في فيينا لإعادة إحياء اتفاق 2015 النووي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانتقادات المتشددة الأخيرة بدأت تشعل ما وصفته بـ“خطوط المعركة القديمة بين المتشددين وما يسمى بالبراغماتيين“.

وأضافت: ”لكن في الوقت الحاضر يتم شن الحجج بشكل أكثر قوة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في إيران، في الوقت نفسه الذي تظهر فيه بوادر التقدم في المفاوضات حول الاتفاق النووي التي تجري في فيينا“.

ونقلت الصحيفة عن علي فائز، مدير قسم الدراسات الإيرانية في ”مجموعة الأزمات الدولية“، قوله: ”من الواضح جدا أن هناك هجوما منظما من قبل معارضي خطة العمل الشاملة المشتركة (اتفاق 2015) في إيران، ضد إحياء الاتفاق في ظل إدارة روحاني“.

وأضاف فائز، أن ”تصعيد الهجمات قد يكون مدفوعا بالخوف، مع تقدم محادثات فيينا“.

وأشار إلى أن ”المتشددين أصبحوا أكثر قلقا من الانعكاسات والتداعيات الانتخابية، بما في ذلك احتمال أن تؤدي المفاوضات الناجحة إلى تشجيع مرشح مرتبط بالمعسكر المعتدل، مثل جواد ظريف، على دخول السباق الرئاسي“.

ولفتت الصحيفة إلى أنه ”لم يتضح من المتورط في التسريبات الأخيرة، فيما طالب روحاني، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، وزارة المخابرات بالتحقيق في التسريب“.

وقال فائز، إن ”الكثير من هذه الحجج ليست جديدة… المثير للاهتمام بالنسبة لي هو أن الحكومة تقاوم بشكل علني أكثر“، مستشهدا بحالات رفض فيها مسؤولون في وزارة الخارجية التقارير الصحفية التي رسمت المفاوضات في صورة غير مواتية.

وتابع: ”هذا يشير إلى أن إدارة روحاني ليس لديها ما تخسره، وأنها مستعدة لتحمل مخاطر أكبر للتأكد من أن إرثها هو أكثر من اتفاقية نووية ميتة واقتصاد في حالة يرثى لها“.

وأشارت ”واشنطن بوست“ إلى أن ظريف ومسؤولين آخرين في المعسكر المعتدل شاركوا أيضا في محادثات ”منفتحة جدا“ عبر تطبيق المناقشة عبر الإنترنت، لعرض قضيتهم مباشرة للجمهور.

واعتبرت أنه على الجانب الآخر، كان المحافظون يستخدمون ”جميع الأدوات الممكنة“، بما في ذلك موجات الأثير الإيرانية، للقول إنهم أفضل من يشرف على السياسة الإيرانية.

ولفتت إلى أنه ”كان كلا المعسكرين في إيران يتنافسان على الناخبين مع التركيز على قضاياهم الخاصة والمحلية، حيث تتعامل إيران مع المشاكل الاقتصادية وتفشي كورونا“.

وكانت نسبة المشاركة المنخفضة لصالح المحافظين في الماضي، فيما اعتبر فائز أنه في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي، والتي حدثت في ”عذاب وكآبة“ حملة الضغط الأقصى لترامب، أدت المشاركة المنخفضة إلى فوز ساحق للمتشددين.

وأوضح أن تشويه سمعة الاتفاق النووي أو تأخير إعادة إحيائه يمكن أن يخدم المتشددين أيضا، لافتا إلى أنه ”في حال ظل مصير الاتفاق غير مؤكد خلال الحملة الانتخابية، فقد يؤدي ذلك إلى عدم مبالاة الناخبين“.

وأضاف: ”ولكن إذا تم إبرام اتفاق بعد الانتخابات، فإن ذلك سيتيح للرئيس من معسكر المحافظين أن يجني الفوائد، بما في ذلك رفع العقوبات“.

ورأى أن ”هذا يفيد المتشددين بشكل كبير… لهذا السبب يحاولون خلق معوقات حتى لا يتم حل الخلافات بسرعة“.