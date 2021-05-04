الحكومة الإيرانية: لم نتسلم أي تقرير عن كيفية سرقة مقابلة ظريف‎

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة لم تتسلم بعد أي تقارير من الأجهزة المعنية بالتحقيق في كيفية تسريب مقابلة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى وسائل الإعلام الأجنبية.

وأوضح ربيعي بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، أن ”الحكومة لم تتسلم حتى الآن أي تقرير عن كيفية سرقة الملف الصوتي للمقابلة السرية لوزير الخارجية محمد جواد ظريف“، مضيفا ”المؤسسات المسؤولة تتابع هذا الموضوع منذ أمر الرئيس حسن روحاني، ولم يصدر أي تقرير حتى الآن“.

وكان روحاني أمر الخميس الماضي، رئيس جهاز الاستخبارات والأمن محمود علوي بضرورة التحقيق من أجل التعرف على هوية من وصفهم بـ“مرتكبي هذه المؤامرة ضد الحكومة والنظام“.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بشأن تحديد هوية أي من المتورطين في تسريب الملف الصوتي ”قامت المؤسسات المسؤولة بالمتابعة بعد أمر رئيس الجمهورية ولم يتم تقديم أي تقرير عن هذه المتابعة حتى الآن، وسيبلغ المسؤولون المعنيون في الوقت المناسب“.

ولفت ربيعي إلى أن ”هذا الموضوع تمت مراجعته في أمانة مجلس الأمن القومي، وأعيد التأكيد على مسؤولية وزارة الاستخبارات في هذا الصدد، نعم هناك دوافع مختلفة خلقت بشأن تسريب هذه المقابلة“.

ومنعت السلطات الإيرانية الأسبوع الماضي، نحو 20 شخصا من الخروج من إيران بسبب صلتهم بتسريب مقابلة ظريف السرية.

وانتقد ظريف في المقابلة التي تمتد ثلاث ساعات دور قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني، وهيمنته على وزارة الخارجية، كما انتقد أيضا ما أسماه بـ“الدور المدمر لروسيا في قضايا السياسة الخارجية الإيرانية وخاصة تجاه الاتفاق النووي“.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي وجه الأحد الماضي، انتقادات حادة إلى ظريف دون تسميته، وقال ”نسمع كلاما مؤسفا وغريبا من بعض المسؤولين وبعضه تكرار لكلام أعدائنا والأمريكيين“، معتبرا ما جاء في المقابلة المسربة لظريف بأنه ”خطأ كبير“.