تركيا تعتقل 9 مشتبهين جدد في قضية التجسس على البرامج البحرية لوزارة الدفاع

اعتقل الأمن التركي تسعة أشخاص جدد على ذمة قضية التجسس المتعلقة بالبرامج البحرية في وزارة الدفاع، وفق ما كشفت وكالة ”أنباء الدفاع Defense News​“.

وأفادت الوكالة بأن الموجة الجديدة من الاعتقالات شملت أشخاصًا مرتبطين بوكالة المشتريات العامة التركية ورئاسة الصناعة الدفاعية، ووكيل عقيد متقاعد، ورائدا وثلاثة أشخاص من القطاع الصناعي الخاص.

وأضافت أن أوامر الاعتقال التي صدرت من المدعي العام تتضمن تهمًا بشبهات التجسس ومحاولة انقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحسب المعلومات التي نشرتها ديفنس نيوز، وعممتها أيضًا وكالة الأنباء العسكرية البلغارية، اليوم الثلاثاء، فإن المعتقلين التسعة وجهت لهم تهم تقديم معلومات حول البرامج البحرية للبلاد إلى عملاء أجانب، لكن لم يتم تحديد الجهة التي ينتمون إليها.

ووفقًا لمصدر ذي صلة تنفيذية ، فإن المشتبه بهم متهمون بتمرير بيانات تجارية وصناعية سرية إلى وكلاء وشركات أجنبية، تتعلق بالبرامج البحرية التركية.

واشار تقرير ”ديفنس نيوز“ إلى أن عمليات الاعتقال على ذمة هذه القضية كانت قد بدأت في يناير الماضي عندما احتجزت السلطات التركية أشخاصًا يشتبه في تورطهم في مخطط احتيال.

وقد وجدت الجهات الأمنية أن المعاملات الاحتيالية تضمنت بعض الاتفاقات العسكرية؛ الأمر الذي دفع المحققين إلى الاستمرار والتوسع في هذا الاتجاه.

وفي نهاية شهر مارس الماضي، اعتقلت السلطات التركية 26 شخصًا بنفس القضية الموصولة بالتجسس الصناعي في صناعة الدفاع التركية، ويقول المحققون إن الأعضاء الـ 26 ينتمون إلى جماعة إرهابية مرتبطة بتشكيلات المعارض المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

وقد شكلت أنقرة لجنة للتحقيق في هذه القضية تضم خبراء من البحرية ووزارة الدفاع ومكتب المدعي العام.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام التركية، فإن أنقرة تعد الان قانونًا لفرض عقوبات أشد على الجواسيس الذين تثبت صلتهم في صناعة الدفاع . علمًا أن المدانين بالتجسس الصناعي يُحكم عليهم الآن بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.