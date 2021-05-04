صحيفة عبرية: عسكريون إسرائيليون يطالبون بـ"إعادة تقييم" جدوى العمليات ضد إيران

أثار عسكريون بارزون في وزارة الدفاع الإسرائيلية الشكوك حول فاعلية بعض العمليات التي يتم تنفيذها ضد إيران، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إلى قيام إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بشنّ سلسلة من الهجمات على أهداف إيرانية، من بينها العشرات من الناقلات التي تقوم بتهريب النفط من إيران إلى سوريا.

وحسب تقرير نشرته صحيفة ”هاآرتس“ الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، فإن ”هؤلاء المسؤولين يعتقدون أن الضرر المحتمل من تلك الهجمات يفوق الفوائد، وأنه يتعين العثور على وسائل أخرى لإيقاف الانتهاكات الإيرانية في المنطقة“.

وتطرقت الصحيفة إلى حديث مسؤول أمني إسرائيلي عن ”الأخطاء أو الإجراءات العشوائية، أو التقديرات الخاطئة من جانب قوات الجيش الإسرائيلي، كشفت الحملة البحرية السرية التي قامت بها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة ضد إيران، وإنه يتعين على إسرائيل الآن تهدئة الموقف“.

ونقلت عن مسؤولين بارزين في مؤسسة الدفاع قولهم إن ”بعض العمليات الأخيرة التي تم تنفيذها ضد إيران لم تحقق النتائج المرجوة منها“، منوهين إلى ”التكاليف الكبيرة التي تتطلبها تلك العمليات، والضرر المحتمل على إسرائيل“.

ووفقا لهؤلاء المسؤولين، فإنه ”يجب أن يكون هناك تقييم ما إذا كانت السياسة الحالية، التي تقوم على استخدام القوة، تمضي في مسارها الصحيح، في ضوء التغيرات الإستراتيجية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. إضافة إلى سؤال آخر حول ما إذا كانت الإجراءات التي تُتخذ ضد إيران يمكن اعتبارها جزءا من حرب بين الحروب، أو ما إذا كان يمكن اعتبارها مواجهة مباشرة منخفضة المستوى“.

وتابعت أنه ”حتى وقت قريب، كانت عمليات وزارة الدفاع الإسرائيلية، وخدمات الاستخبارات لديها الحرية الكاملة بالعمل، في ظل الحرب الأهلية السورية، والحملة التي تشنها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، وتلاقي المصالح بين إسرائيل والقوى الكبرى التي تعمل في المنطقة إضافة إلى دول عربية. وفي ضوء ذلك، فإن إيران وسوريا وحزب الله امتنعوا إلى حد كبير عن الرد على الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل“.

وأردفت ”لكن العديد من مسؤولي الدفاع في إسرائيل يعتقدون أن التطورات الإقليمية أدت إلى تعديل الموقف، وحقيقة أن حكم الرئيس السوري بشار الأسد أصبح مستقرا، ودخول روسيا بقوة في سوريا، لم يعد يسمح لإسرائيل بالعمل في تلك الدولة كما تريد“.

علاوة على ذلك، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسعى لسحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط، والحفاظ على استقرار العراق، في الوقت الذي أدى فيه تغير الإدارات الأمريكية إلى دفع موسكو نحو تعزيز وجودها ونفوذها في المنطقة.

ورأت الصحيفة أن ”عواقب تلك السياسة تبدو واضحة، إذ تم نشر التقارير التي تشير إلى حدوث انفجار في منشأة نطنز النووية الإيرانية قبل ساعات على زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل، إذ يبدو أنه لم يكن يعلم بوقوع العملية مسبقا، ما أدى إلى تعميق التوترات بين إسرائيل والولايات المتحدة، كما أن تقرير (وول ستريت جورنال) حول الهجمات الإسرائيلية على السفن الإيرانية، واغتيال شخصيات إيرانية بارزة، أدى إلى تقويض سياسة الغموض المحيطة بتلك العمليات“.

وختمت ”هاآرتس“ تقريرها بالقول إن ”الجيش الإسرائيلي خلص إلى أن سياسة الحرب لم تعد مناسبة في بعض المناطق، إذ يتعين على الجيش أن يعمل بناء على الوضع الأمني القائم“.