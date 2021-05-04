وفاة موظفة كبيرة بالسفارة السويسرية في إيران إثر سقوطها من علو

ذكرت وكالات أنباء إيرانية، أن موظفة كبيرة بالسفارة السويسرية في طهران، توفيت يوم الثلاثاء إثر سقوطها من مبنى مرتفع تسكنه في شمال العاصمة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن متحدث باسم أجهزة الطوارئ، قوله إن الموظفة تبلغ من العمر 51 عاما.

وقالت وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية، إن الموظفة هي ثاني أكبر مسؤول بالسفارة السويسرية وكانت تعيش في الطابق رقم 18 بالمبنى.

ولم تورد أي من الوكالتين تفاصيل أخرى عن ملابسات وفاتها.

وتمثل سويسرا المصالح الدبلوماسية للولايات المتحدة في إيران منذ قطع العلاقات بين واشنطن وطهران بعد فترة وجيزة من قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.