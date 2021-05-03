بعد تلقيه تهديدات.. تشديد الحراسة على زعيم حزب "يمينا" الإسرائيلي

قالت القناة ”12“ العبرية يوم الإثنين، إن تعزيزات أمنية مشددة ستصل إلى منزل زعيم حزب ”يمينا“ نفتالي بينيت، وذلك في أعقاب تلقيه تهديدات.

وذكرت أن ”بينبت، سيحصل على إجراءات أمنية مشددة ابتداء من الإثنين، وسيتم تأمين منزله الخاص بشكل مستمر“.

وبحسب القناة، سيرافق بينيت أيضا، حراسة مشددة، بعد التهديدات التي تلقاها.

ولفتت القناة إلى أنه ومع انتهاء مدة التفويض المكلف بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الثلاثاء، سيقوم بممارسة ضغط هائل على بينيت، لينضم إلى حكومة يقودها.

ونشر نتنياهو تغريدة على ”تويتر“ كرر فيها دعوته لبينيت، الانضمام والحصول على المزيد من أعضاء الكنيست للانضمام إليه في الحكومة اليمينية.

وقال نتنياهو ”بينيت، أنت تعلم جيدًا أنه بمجرد أن تلتزم بحكومة يمينية، سيأتي الآخرون حتى بدون عاصفة وسيكون لدينا 61، إنهم فقط في انتظارك“.

ورغم دعوة نتنياهو لبينيت، إلا أن رئيس حزب ”يمينا“ وصف اقتراح نتنياهو بالتناوب على رئاسة الحكومة بغير المفهوم.

ونوه بينيت خلال اجتماعه مع حزبه، إلى أنه لم يطلب من نتنياهو منصب رئاسة الحكومة بل تشكيل ائتلاف حكومي، لافتا إلى أن ”نتنياهو لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب اليمينية، فإذا به يلقي اللوم على يمينا“.

كما تعهد بينيت، بتشكيل حكومة وحدة وطنية إذا ما فشلت مساعي نتنياهو لتشكيل حكومة يمين.