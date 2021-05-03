رغم ترحيبها بالخطوة.. فرنسا: الحكومة الانتقالية في تشاد يجب أن تكون مؤقتة

رحبت فرنسا اليوم الإثنين بتشكيل الحكام العسكريين في تشاد حكومة انتقالية جديدة في أعقاب مقتل الرئيس إدريس ديبي على جبهة القتال، لكنها قالت إن عمل هذه الحكومة يجب أن يكون لفترة محدودة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ”تؤكد فرنسا مجددا تمسكها باستقرار البلاد ووحدة أراضيها“.

وأضافت: ”كما تؤكد فرنسا على ضرورة أن يكون الانتقال لفترة محدودة“.

ورفض رموز المعارضة في تشاد التعيينات الحكومية باعتبارها استمرارا لنظام قديم كانوا يريدون التخلص منه. ووصفت المعارضة والمتمردون انتقال السلطة بأنه انقلاب، وقالوا إنه يجب على الجيش تسليم السلطة لحكومة يقودها مدنيون.