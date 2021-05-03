مدير "الصحة العالمية" يعتزم الترشح لولاية ثانية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

يعتزم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الذي بات في مقدم المعركة العالمية ضد جائحة كورونا الترشح لولاية ثانية على رأس المنظمة، وفق ما ذكر موقع ”ستات نيوز“ الأميركي المختص بالشؤون الصحية الإثنين.

ولم يكشف وزير الصحة والخارجية الإثيوبي السابق البالغ 56 عاما حتى الآن إن كان يعتزم البقاء في منصبه أم لا.

لكن مصدرا مقربا من تيدروس لم يتم الكشف عن هويته أبلغ الموقع الأميركي أن المدير العام ينوي الترشح لولاية ثانية بعد انتهاء ولايته الأولى العام المقبل.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس أكدت المنظمة فتح باب الترشح لمنصب المدير العام الشهر الماضي دون ذكر إن كان تيدروس سيتقدم بترشحه.

وقالت المنظمة في رسالة عبر البريد الإلكتروني ”يجوز للدول الأعضاء تسمية مرشحين من الآن حتى أيلول/سبتمبر“.

وأضافت أن ”جميع المقترحات ترسل في مغلفات مختومة الى رئيس المجلس التنفيذي ويتم التعامل معها ببالغ السرية إلى أن يتم فتحها في الوقت المناسب“.

وانتخب تيدروس مديرا لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عام 2017 ليصبح أول أفريقي يتولى هذا المنصب.

ويحق للمدير العام لمنظمة الصحة في ولايتين كل واحدة من خمس سنوات كحد أقصى، ويتم انتخابه من قبل الدول الأعضاء في المنظمة.

وبرز تيدروس على الصعيد العالمي مع تصديه لحالات صحية طارئة عدة أبرزها جائحة كوفيد، إضافة إلى تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وغرب أفريقيا.

ووجدت منظمة الصحة العالمية نفسها في قلب الجهود لتنسيق المواجهة العالمية للوباء.

ورغم أنها نالت الثناء لطريقة مواجهتها أزمة كورونا على نطاق واسع، إلا أنها قوبلت أيضا بانتقادات شديدة لاسيما من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

واتهم ترامب المنظمة بأنها دمية في يد الصين وبدأ إجراءات سحب بلاده منها، لكن الرئيس جو بايدن ألغى قرار سلفه مع توليه منصبه في كانون الثاني/يناير.