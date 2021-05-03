لابيد: لن أسمح بتكليف "نفتالي بينيت" بمهمة تشكيل الحكومة

يحتدم الصراع بين الأحزاب الإسرائيلية في الساعات الأخيرة المتبقية لانتهاء مدة التفويض التي كُلف بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وبعد حديث زعيم حزب ”يمينا“ نفتالي بينيت بأنه بصدد تشكيل حكومة وطنية في حال فشل نتنياهو في التوصل لحل أخير في ساعاته المتبقية، أكد زعيم حزب ”هناك مستقبل“ يائير لابيد أنه لن يسمح بتكليف بينيت بمهمة تشكيل الحكومة بدلا منه.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“ نقلا عن لابيد قوله إنه ”بعد إسناد هذه المهمة إليه فإنه سيبذل كل الجهود لإقامة حكومة بالتعاون مع بينيت“.

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سباق مع الزمن مع قرب انتهاء تفويضه بتشكيل الحكومة، عند منتصف الليل يوم الثلاثاء.

ووفق الصحيفة العبرية، فإن خيارات نتنياهو محدودة، وهو الآن يزيد الضغط على زعيم حزب ”الصهيونية“ سموتريتش لتشكيل حكومة يمينية بدعم من منصور عباس، حيث سيكون لدى نتنياهو 59 مقعداً على الاقل.

ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو التقى سرا بينيت، يوم الخميس الماضي، وعرض عليه التناوب على رئاسة الوزراء، على أن يكون بينيت هو أول من يتولى المنصب لمدة عام واحد.

ووصف نفتالي بينيت اقتراح نتنياهو بأنه ”غير مفهوم“.

ووفقاً لـ“يديعوت أحرونوت“، هناك احتمال آخر لنتنياهو، وهو أن يقدم طلباً للرئيس ريفلين لتمديد المهلة بسبب الكارثة في ميرون.

وتنتهي مدة التفويض التي منحها الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين لنتنياهو الثلاثاء، وفي حال فشل في تشكيل الحكومة، فإن ريفلين سيمنح التكليف لزعيم حزب ”هناك مستقبل“ يائير لابيد، الذي حصل على المركز الثاني بعدد الأصوات التي منحت له من الأحزاب الإسرائيلية.