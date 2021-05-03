الشرطة التركية تخرج "بالقوة" أتباع زعيم ديني من 3 مساجد

أبعدت السلطات التركية أتباع زعيم ديني إسلامي قسرا عن ثلاثة مساجد في جنوب البلاد، قائلة إن صلاة الجماعة تُعد انتهاكًا للقيود المفروضة للوقاية من كورونا.

وأظهرت لقطات مصورة مشاحنات بين الشرطة ومجموعة من الأشخاص في مسجد بإقليم غازي عنتاب، أمس الأحد، وإخراج المصلين بالقوة، بينما كان البعض يصيح ”نحن نقرأ القرآن“، وظهر رجل شرطة وهو يستخدم رذاذ الفلفل.

وفرضت تركيا إغلاقًا كاملًا حتى منتصف شهر مايو/أيار الجاري؛ بهدف السيطرة على معدلات الإصابة بكورونا، التي ارتفعت في الأسابيع القليلة الماضية.

والصلاة في المساجد ممنوعة وفق الإجراءات المطبقة، لكن السلطات في غازي عنتاب قالت إن مجموعات كانت تريد الاعتكاف داخل المساجد في الأيام الأخيرة من شهر رمضان دون الحصول على تصريح بذلك.

وقال مكتب رئيس بلدية غازي عنتاب، اليوم الإثنين، إن 76 شخصًا دخلوا المساجد الثلاثة واجهوا في السابق تحقيقات بشأن الإرهاب.

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض عليهم بعد أن اشتركوا في عصيان مدني وبدؤوا بالسباب، مضيفة أن الإجراءات القضائية ستأخذ مجراها بشأن التهديد والسلوك المهين وانتهاك الإغلاق العام.

وقال مكتب رئيس البلدية إن ”الذين يتبعون هذا النهج هم من أتباع (الزعيم الديني) آلب أرسلان كويتول، ممن تم التحقيق معهم مرات عدة سابقا في اتهامات بالإرهاب، وهدفهم ليس التعبد بل العصيان المدني“.

وأشار كويتول، الذي ألقي القبض عليه في عام 2018 وحوكم بتهم الإرهاب لكن تمت تبرئته العام الماضي، على حسابه في موقع ”تويتر“، إلى أن أفراد جماعة الفرقان كانوا يهدفون إلى التعبد وليس الاشتراك في عصيان مدني.

وأفاد مكتب رئيس البلدية بأن الشرطي الذي استخدم رذاذ الفلفل داخل المسجد تم إيقافه عن العمل.