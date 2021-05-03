على الطريقة الروسية.. إيران تحاول التلاعب بالانتخابات الاسكتلندية لزعزعة استقرار المملكة المتحدة

حذر تقرير لمركز أبحاث بريطاني من حملة معلومات مضللة تطلقها إيران؛ للتلاعب بالانتخابات البرلمانية الاسكتلندية لصالح الأحزاب المؤيدة للاستقلال لزعزعة استقرار المملكة المتحدة.

ووفق مركز أبحاث ”هنري جاكسون سوسيتي“، يستهدف العملاء السيبرانيون الإيرانيون، الناخبين على فيسبوك وتويتر من خلال إنشاء حسابات ومجموعات وصفحات مزيفة، بأوامر من النظام الإيراني.

وبحسب صحيفة ”التايمز“ البريطانية، يتظاهر العملاء الإيرانيون بأنهم سكان محليون متعاطفون مع الاستقلال الاسكتلندي، ويشجعون المستخدمين الحقيقيين على مشاركة المواد والصور والرسوم المتحركة والصور الساخرة المؤيدة للانفصال مع جهات مع معارفهم عبر الإنترنت.

وتشمل حملة التضليل واسعة النطاق، إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة بأسماء نطاقات تم اختيارها خصيصا لخداع مستخدمي الإنترنت.

ويبدو أن الحملة تشبه الجهود التي تبذلها روسيا، وتهدف إلى زرع الفوضى والانقسام لإضعاف خصوم إيران.

وخلص تقرير المركز إلى أن النشاط المتزايد الذي يشجع الانفصالية الاسكتلندية، هو نتيجة محاولة إيرانية لمهاجمة السلامة الدستورية للمملكة المتحدة.

ونقل التقرير عن باحثين قولهم ”أظهرت إيران نفسها كدولة تنخرط في حملات تضليل على غرار الطريقة الروسية، وتنشئ مرارا وتكرارا مواقع إلكترونية وحسابات مزيفة على الإنترنت في محاولة لتعطيل الأنظمة السياسية للديمقراطيات الليبرالية، وبناءً على ذلك السياق، من شبه المؤكد أن إيران تسعى لتعطيل انتخاباتنا الحالية، وعلى الأرجح الانتخابات الجارية للجمعية الاسكتلندية ”.

من جانبهما، تلعب شركتا فيسبوك وتويتر دورًا استباقيًا بشكل متزايد في تحديد وحظر الحسابات والمنشورات المزيفة التي تنشئها أنظمة مختلفة، حيث إن معظم الأنشطة الإيرانية الخبيثة تستهدف العراق وإسرائيل وأفغانستان.

ويشير التقرير إلى أن النشاط الإيراني تم رصده بشكل متزايد في اسكتلندا خلال العام الماضي.

وكان هذا التقرير جزءًا من تحقيق أوسع في محاولات إيران المتزايدة للتدخل في الانتخابات الأجنبية.

وأشارت أبحاث المركز إلى أن الحملات تأتي من عملاء يعملون نيابة عن النظام الإيراني حتى يتمكن قادته من إنكار المسؤولية وتجنب العواقب، والهدف منها هو ”إلحاق الأذى بالخصوم ذوي التفوق العسكري الواضح، وفي نفس الوقت الحفاظ على إمكانية الإنكار لمنع الرقابة الدولية أو العقوبات ورد الهجوم“.

وقال القائم على التقرير الدكتور بول ستوت: ”لم يعد من الممكن اعتبار إيران دولة من الدرجة الثالثة من حيث القدرات الإلكترونية، حيث خلصت الدراسة إلى أن إيران ازدادت تطورا في كل من نطاق واختيار هدفها“.

وفي مارس/آذار الماضي، حذف فيسبوك مئات الحسابات والصفحات المزيفة المرتبطة بهيئة إذاعة جمهورية إيران الإسلامية المملوكة للدولة.

وقامت الحسابات المزيفة بمشاركة الصفحات والمجموعات والصور الساخرة والترويج لها لمحاولة إنشاء محتوى واسع وسريع الانتشار..

وفي أحد الأمثلة، روجت حسابات مزيفة لصورة منشور شخصية إيرانية مزيفة على الإنترنت تسخر من المحافظين الاسكتلنديين، وكانت تلك الشخصية من الحسابات المزيفة التي حذفها فيسبوك والتي بلغ عددها 446 حسابا، لانتهاكها سياسات الموقع ضد التدخل الأجنبي.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، محادثات وجها لوجه حول التجارة وإيران والصين قبل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في لندن الأسبوع المقبل.

ومن المرجح أن يبحث راب وبلينكن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، واتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والاتفاق النووي الإيراني خلال المحادثات بعد أسبوع من الآن.

ومن المقرر أن يبدأ اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، بما في ذلك وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبي، في اليوم التالي.