الجيش الروسي يقيم موقعين عسكريين في أرمينيا قرب حدود أذربيجان

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إن الجيش الروسي أقام موقعين عسكريين جديدين في جنوب أرمينيا، بالقرب من حدود أذربيجان، باعتبارهما ”ضمانا أمنيا إضافيا“ بعد صراع العام الماضي.

وروسيا حليف وثيق لأرمينيا، وهي جمهورية سوفيتية سابقة فقيرة يقل عدد سكانها عن ثلاثة ملايين نسمة، ولموسكو قاعدة عسكرية في جنوب غرب البلاد.

وخاضت أذربيجان وقوات من العرق الأرمني حربا استمرت ستة أسابيع، حول إقليم ناجورنو قرة باغ، ومناطق محيطة به، في العام الماضي، إلى أن أوقفت روسيا الصراع باتفاق توسطت فيه، أبقى مكاسب على الأرض لأذربيجان، وأقام وجودا عسكريا روسيا في منطقة الصراع.

ونقلت وكالة ”إنترفاكس“ للأنباء قول باشينيان أمام برلمان أرمينيا: ”أقيم معقلان للقاعدة العسكرية الروسية 102 في منطقة سيونيك“.

وهذه المنطقة محصورة بين أذربيجان وشريط ناخشيفان الأذربيجاني وإيران.

وأضاف رئيس وزراء أرمينيا، أن ”هذا ضمان أمني إضافي ليس لمنطقة سيونيك فحسب، بل لأرمينيا كذلك“.