هل بات المستقبل السياسي لوزير الخارجية الإيراني مهددا على وقع التسجيل المسرب؟

ناقش محللون سياسيون اليوم الإثنين، تعليق المرشد الإيراني علي خامنئي، على التسجيل المسرب لوزير الخارجية، محمد جواد ظريف، معتبرين أن غضب خامنئي من موقف ظريف بشأن سياسات النظام قد يؤدي في النهاية إلى القضاء على الحياة السياسية للوزير الإيراني.

وقال خامنئي أمس الأحد في أول تعليق على التسجيل المسرب لظريف دون تسميته: ”لقد سمعنا مؤخرا حديثا مؤسفا من قبل مسؤول كبير بحق فيلق القدس التابع للحرس الثوري، والقائد قاسم سليماني، وهذا في الواقع مجرد تكرار لحديث أمريكا والدول المعادية للجمهورية الإسلامية“.

وفي هذا الإطار، قال المحلل الإيراني، فرامرز دافر إن ”جواد ظريف قدّم للنظام قرابة 8 سنوات خدمات كبرى، من أهمها شرعنة سياسات النظام أمام العالم، وتوجيه الرأي العام العالمي لممارساته غير القانونية، ومع ذلك قد نشهد نهاية تراجيدية لهذا الوزير على وقع التسجيل المسرب“.

وأضاف دافر في مقاله المنشور على موقع ”إيران واير“ المعارض، أن ”تحليل ظريف لسياسات النظام الذي أدان فيه تغليب الحرس الثوري للمواجهة العسكرية على حساب الدبلوماسية، سوف يكلف ظريف ثمنا باهظا في الوقت القريب، وذلك بعدما هاجم خامنئي تصريحات الوزير، رغم اعتذار الأخير من أسرة قاسم سليماني والشعب الإيراني“.

ورأى المحلل السياسي أن النظام الإيراني قد يسمح لظريف بالبقاء في منصب وزير الخارجية إلى نهاية ولاية الحكومة الحالية، ولكن قد يلاحق ظريف مصير غامض في الساحة السياسية الإيرانية، وربما نسيان كل ما قدمه الوزير لصالح النظام، بل وتحقير أي إنجاز قد حققه.

من جهته، تطرق الكاتب والمحلل الإيراني، علي أفشاري، إلى مستقبل ظريف في الحياة السياسية الإيرانية، وذلك على وقع ردود أفعال النظام الرافضة لتسريبات ظريف، وأهمها موقف خامنئي الذي وضع ظريف في مصاف أعداء طهران.

وقال أفشاري في مقاله المنشور على موقع إذاعة ”دويتشه فيله“ في نسختها الفارسية إن ”ظريف يواجه في الوقت الراهن هجوما غير مسبوق قد يُستغل من قبل التيار المتشدد في إيران، حيث سيعمل المتشددون على إعادة اتهام ظريف بالتبعية للغرب وأعداء النظام، وربما سيطالبون بإقالة الوزير“.

ولفت إلى أن ”موقف خامنئي من التسجيل المسرب لظريف، كان مغايرا لمسؤولي الحكومة الإيرانية، حيث لم يهاجم المرشد ظريف فحسب، بل واعتبر الأخير رافضا لسياسات الدولة، وأهمها الدور الإيراني الإقليمي“.

ورأى المحلل الإيراني أن ”خامنئي سعى خلال تعليقه على تسريبات ظريف، لترميم الأضرار التي تلاحق النظام فيما يتعلق بتحركات طهران والحرس الثوري في المنطقة، وذلك بعدما دافع المرشد بشدة عن السياسات الخارجية للنظام“.

وأردف أفشاري حديثه عن مستقبل ظريف في الحياة السياسة الإيرانية، قائلا: ”يُمكن القول بأن عمل ظريف قد انتهى داخل النظام، وأن فترة تقاعده عن العمل السياسي قد حانت، وهنا يُمكن أن نعتبر الاستقالة أقل الخسائر التي قد تلاحق ظريف“.

بدوره، ربط تقرير لموقع ”زيتون“ الإخباري المعارض، بين موقف خامنئي من تسريبات ظريف، وبين محاولات المرشد الإيراني لنسف جهود التيار الإصلاحي التي قد يستعين بظريف في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن الإصلاحيين في إيران أعلنوا مؤخرا عن وضع ظريف في قمة قائمة المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية عن تيارهم، ولكن هذا الاقتراح قد يواجه الإجهاض بسبب الموقف الأخير للمرشد خامنئي من ظريف.

واعتبر التقرير أن غضب خامنئي من ظريف قد يُمثل إشارة لأجهزة النظام الإيراني والمجتمع السياسي في طهران برفض مبكر لأهلية ظريف، وذلك في حال اعتزم الأخير الترشح رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة.

يُذكر أن تسريب التسجيل الصوتي لظريف، أثار جدلا واسعا في إيران، وغضبا متصاعدا من قبل التيار المتشدد المسيطر على زمام الحُكم، وذلك بعدما انتقد ظريف سيطرة قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، على أعمال الخارجية الإيرانية، وتغليبه للأنشطة العسكرية على لغة الدبلوماسية.