الاتحاد الأوروبي يستدعي سفير روسيا بعد منعها مسؤولين من دخول أراضيها

استدعى الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، السفير الروسي لديه؛ للتنديد بقرار موسكو منع دخول 8 مسؤولين إلى البلاد، والذي قال الكرملين إنه رد على العقوبات التي فرضها التكتل على مواطنين روس.

وقال المتحدث باسم الاتحاد بيتر ستانو في إفادة صحفية: ”تم استدعاء السفير الروسي، ومن المفترض أن يستقبله الأمين العام للمفوضية الأوروبية والأمين العام لجهاز العمل الخارجي الأوروبي بعد الظهر، لنبلغه أدانتنا واعتراضنا بأشد العبارات“.

وأضاف ستانو: ”لا يوجد تفسير قانوني على الإطلاق لمثل هذا الإجراء… القرارات الروسية في هذا الصدد وكل هذه العقوبات من الواضح أنها ذات دوافع سياسية وتفتقر إلى أي أساس قانوني“.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت، يوم الجمعة، إن ”من بين الممنوعين من دخول البلاد فيرا يوروفا، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المعنية بالقيم والشفافية، وديفيد ساسولي، رئيس البرلمان الأوروبي، وجاك مير، العضو في الوفد الفرنسي بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا“.

ويمثل استدعاء السفير الروسي أحدث حلقة في التوترات الدبلوماسية المتزايدة بين الجانبين، منذ بداية عام 2021، عندما طردت موسكو دبلوماسيين أوروبيين خلال زيارة رسمية قام بها الممثل الأعلى للاتحاد.

وأثار التكتل بدوره غضب موسكو؛ من خلال مطالبته بإطلاق سراح المعارض الروسي أليكسي نافالني، كما أدرج المزيد من المسؤولين الروس في القائمة السوداء؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.