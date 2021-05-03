قبيل انتهاء المهلة.. نتنياهو يوافق على مقترح حكومة يرأسها بالتناوب مع بينيت

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، موافقته على مقترح حكومة بالتناوب مع زعيم حزب ”يمينا“ نفتالي بينيت، بحيث يصبح الأخير رئيسا للوزراء خلال الفترة الأولى.

جاء ذلك ضمن مفاجآت الساعات الأخيرة قبل انتهاء مدة التفويض الممنوحة لنتنياهو من الرئيس الإسرائيلي لتشكيل الحكومة.

وقال نتنياهو في تصريح عبر صفحته على ”فيسبوك“، إنه مستعد للموافقة على طلب زعيم حزب ”يمينا“ نفتالي بينيت، بأن يتفقا على حكومة تناوب يكون فيها بينيت رئيسا للوزراء خلال العام الأول.

وأشار إلى أنه ”يجب العمل على إسقاط تشكيل حكومة يسارية، وانضمام بينيت لكتلة اليمين من أجل إنجاز حكومة يمينية قوية في إسرائيل“.

ودعا نتنياهو، بينيت إلى ”التوقيع على اتفاق لتشكيل حكومة يمينية، والتعهد بعدم الانضمام إلى أي حكومة أخرى“.

وحول إمكانية تشكيل حكومة يسارية، قال نتنياهو إنها ستكون خيارا كارثيا لإسرائيل.

وأضاف: ”مثل هذه الحكومة ستكون ضعيفة ومتضاربة ومنقسمة ومشلولة، ولن تحاول حتى منع إيران من العودة إلى الاتفاق النووي“.

وجاء إعلان نتنياهو حول موافقته على طلب بينيت، قبل يوم واحد من انتهاء التفويض الممنوح له بتشكيل الحكومة، ولقطع الطريق أمام كتلة اليسار والوسط والقائمة العربية المشتركة في تشكيل حكومة، حيث إن انسحاب بينيت من هذا التحالف سينهي آمال لابيد بتشكيل الحكومة.

لكن نتنياهو سيواجه تحديا آخر حتى لو وافق بينيت على الانضمام لكتلة اليمين، يتمثل في إقناع حزب ”الصهيونية الدينية“ المتشدد، بالموافقة على دعم القائمة العربية برئاسة منصور عباس لهذه الحكومة، للوصول إلى 61 مقعدا، اللازمة لتشكيل الحكومة، حيث أدت هذه المعضلة لمنع تشكيل الحكومة الإسرائيلية.