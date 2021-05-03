جماعة متمردة في ميانمار تعلن إسقاطها مروحية للجيش

قال قيادي في ”جيش استقلال كاتشين“ إحدى أقوى الجماعات المتمردة في ميانمار، يوم الإثنين، إن الجماعة أسقَطت طائرة هليكوبتر بعد ضربات جوية شنها الجيش.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى فرار عشرات الآلاف من المدنيين بسبب القتال بين الجيش ومتمردي الأقليات العرقية في المناطق الحدودية الشمالية والشرقية النائية، وتصاعد القتال بعد أن سيطر قادة الجيش على السلطة في الأول من فبراير/ شباط وأطاحوا بالحكومة المنتخبة بزعامة أونغ سان سو تشي.

وقال ”رئيس قسم المعلومات في جيش استقلال كاتشين“، إن المروحية أُسقِطت في نحو الساعة الـ10:20 صباحا بالتوقيت المحلي بالقرب من قرية موموك في إقليم كاتشين.

وأضاف: ”شن المجلس العسكري ضربات جوية في تلك المنطقة منذ الثامنة أو التاسعة صباحا.. مستخدما مقاتلات كما أطلق أعيرة باستخدام هليكوبتر لذا رددنا بإطلاق النار عليهم“.

وقال أحد سكان المنطقة، إن أربعة أشخاص توفوا في المستشفى بعدما أصابت قذائف مدفعية ديرا في القرية.