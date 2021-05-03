إصابة نائب للرئيس الإيراني بفيروس كورونا

أصيب نائب الرئيس الإيراني للعلوم والتكنولوجيا، سورنا ستاري، بفيروس كورونا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء ”إيلنا“ شبه الرسمية.

ونقلت الوكالة عن أمين لجنة تنمية الثقافة والعلوم والتكنولوجيا برويز كرمي، قوله: ”للأسف، علينا إلغاء خطط هذا الأسبوع والأسبوع المقبل لنائب الرئيس للعلوم والتكنولوجيا سورنا ستاري“، مضيفا أن ”ستاري يتابع حاليا الخطط والمشاريع ويعمل من خلال الفضاء الإلكتروني“.

وأشارت مواقع إخبارية إيرانية، إلى أن ستاري، يخضع للحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة اختبار لفيروس كورونا إيجابية، في الـ9 من مارس/ آذار الماضي.

وتشهد إيران ارتفاعا غير مسبوق في تسجيل عدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، فيما قال مسؤولون في القطاع الصحي، إن البلاد تواجه منذ أبريل/ نيسان الماضي، الموجة الرابعة لتفشي فيروس كورونا.