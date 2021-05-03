نائب إيراني يتهم ابن شقيقة روحاني بالتجسس لصالح المخابرات البريطانية

اتهم عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، النائب المتشدد، جواد كريمي قدوسي، الاثنين، ابن شقيقة الرئيس حسن روحاني، بالتجسس لصالح جهاز المخابرات البريطاني.

وقال قدوسي في حديث لموقع ”بولتون نيوز“ المقرب من معسكر المتشددين، إن ”وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السابق محمود واعظي، الذي يتولى حاليا منصب مدير مكتب الرئاسة الإيرانية، كان يدعم وسائل إعلام إيرانية معارضة للنظام“.

وأشار إلى أن ”من أهم القضايا في رئاسة الجمهورية نفوذ جهاز المخابرات البريطاني في الرئاسة من خلال ابن شقيقة الرئيس إسماعيل سماوي“، مضيفا أن ”جهاز التجسس كان على اتصال دائم مع ابن شقيقة روحاني ”.

وأعرب النائب الأصولي المتشدد عن أمله في أن ”يبلغ القضاء الجمهور بالقضية ويعلن رد فعل الرئيس حسن روحاني عليها الذي سوف تنتهي ولاية رئاسته التي امتدت ثماني سنوات في يونيو المقبل“، مؤكدا أن ”واعظي أجرى اتصالات مع صحفيين إداريين بموقع آمد نيوز الإخباري من أجل تقديم الدعم“.

وموقع ”آمد نيوز“، أسسه الصحفي الإيراني المعارض روح الله زم، الذي جرى إعدامه العام الماضي بعد اختطافه من قبل قوات الحرس الثوري في شمال العراق بعد استدراجه من فرنسا.

وفي جزء آخر من حديثه، وصف قدوسي، نواب الرئيس الإيرانيين بأنهم ”إحدى بوابات النفوذ للأجانب“، مضيفا أن ”عبد الرسول دوري أصفهاني، المتهم بالتجسس، جرى زجه في المفاوضات النووية في 2015، عن طريق نائب الرئيس محمد نهاونديان ووجه من خلال تجسسه ضربة قوية للنظام“.

وبخصوص قضية العالم البيئي الإيراني المعتقل كاووس إمامي، أفاد قدوسي بأن ”إمامي المتهم بالتجسس شخص مقرب من حسام الدين آشنا، مستشار روحاني ومدير منصب مدير مرکز الدراسات الإستراتيجية التابعة للحكومة وقد جرى إقالته من هذا المنصب الخميس الماضي بسبب تسريب الملف الصوتي للمقابلة السرية لوزير الخارجية محمد جواد ظريف“.

وقبل نحو أربع سنوات، تم القبض على مجموعة من النشطاء البيئيين العاملين في معهد التراث الفارسي للحياة البرية بتهمة التجسس، ويزعم الحرس الثوري أن أعضاء المعهد قد جمعوا معلومات حساسة بيئيا لأجهزة استخبارات ”الدول المتحاربة“ واستخدموا كاميرات مراقبة لمراقبة برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وفي السنوات الأخيرة، أدى انعدام الأمن في رعاية الشخصيات والمراكز المهمة والإستراتيجية الإيرانية إلى زيادة المواجهة والصراع بين الفئات المختلفة داخل الحكومة.

وحاولت كل مجموعة التنصل من المسؤولية باتهام المجموعة الأخرى، ولم تتمكن الجمهورية الإسلامية حتى الآن من تقديم تفسير مقبول لسرقة إسرائيل لوثائق نووية، واغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، وتفجير منشآت نووية وكشف معلومات سرية للنظام.