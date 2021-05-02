بايدن لمسؤول إسرائيلي: أمامنا طريق طويل قبل العودة للاتفاق النووي

أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن مسؤولاً إسرائيلياً إن أمام واشنطن طريقا طويلا قبل العودة للاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 والذي انسحبت منه إدارة سلفه دونالد ترامب في عام 2015.

ونقل موقع ”أكسيوس“ الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي دون الكشف عن هويته، الأحد، قوله، إن ”بايدن أبلغ رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الموساد يوسي كوهين، أن أمام الولايات المتحدة طريقاً طويلاً قبل عودتها للاتفاق النووي“.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي إن ”يوسي كوهين قال لبايدن إنه سيكون من الخطأ أن تعود واشنطن إلى الاتفاق النووي دون تحسينه أولاً“.

وكانت تقارير إخبارية أفادت بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن التقى الجمعة رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية ”الموساد“ يوسي كوهين، لمناقشة الملف الإيراني والعودة للاتفاق النووي.

وتجري إدارة بايدن بطريقة غير مباشرة عبر وسطاء أوروبيين مفاوضات مع إيران من أجل إحياء العمل بالاتفاق النووي وعودة واشنطن إليه مع امتثال إيران لبنوده .

ومن المقرر أن تبدأ الجولة الرابعة من المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 (بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين)، يوم الجمعة المقبل في فيينا بهدف بحث الخطوات العملية للعودة للاتفاق النووي.

وتضع إيران شرطاً أمام أمريكا لتفعيل الاتفاق وهو رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، فيما تتحدث الإدارة الأمريكية عن رفع العقوبات المتعلقة بالملف النووي فقط.