بعد إصابة 3 مستوطنين بالرصاص.. الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، على لسان المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، مساء يوم الأحد، تعزيز قواته في الضفة الغربية بناءً على مخاوف من ازدياد حدة التوتر عقب عملية إطلاق نار وقعت قرب حاجز زعترة في محافظة نابلس في الضفة الغربية.

بناءً على تقييم الوضع الأمني في جيش الدفاع تقرر تعزيز قوات فرقة يهودا والسامرة بقوات مقاتلة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 2, 2021

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة تخوف المنظومة الأمنية داخل إسرائيل من أن عملية إطلاق النار التي وقعت في الضفة الغربية، قد تكون حافزًا لمزيد من التصعيد.

وبحسب الموقع العبري ”واللا“، فإن بعض المناسبات الوطنية الفلسطينية قد تحول الضفة الغربية، وقطاع غزة، لمناطق عنيفة وقابلة للانفجار، حيث تخطط حماس لإشعال الأوضاع في الضفة.

وجاءت التعليمات في أعقاب عملية إطلاق نار من سيارة مسرعة وقعت، يوم الأحد، بالقرب من حاجز زعترة في نابلس، وأسفرت عن جرح 3 مستوطنين، بينهم من وصفت حالاتهم بالخطيرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية فلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي كثفت عدد عناصره في مدينة جنين، حيث فرض مزيدًا من الإجراءات العسكرية.

ووفق مصادر محلية، فإن الجيش الإسرائيلي نصب حواجز عدة جنوب المحافظة، وشرع بتوقيف المركبات وتفتيشها، والتدقيق في هويات ركابها واستجوابهم.

وأوضح شهود عيان، أن الجيش أعلن كلًا من قرى: رمانة، وزبوبا، والطيبة، غرب جنين، منطقة عسكرية مغلقة.

وفرض الجيش الإسرائيلي، مزيدًا من الإجراءات العسكرية المشددة في محيط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، عقب عملية إطلاق نار قرب حاجز زعترة في المنطقة.

وذكرت مصادر محلية، أن الجيش فرض أيضًا مزيدًا من الإجراءات العسكرية، على مختلف مداخل مدينة نابلس.

وفي وقت سابق، أكد موقع القناة ”12“العبرية، أن أحد المستوطين الثلاثة أُصيب بالرصاص في رأسه.

بينما ذكر المراسل العسكري للقناة ”20“ العبرية أن التحقيقات الأولية تشير إلى وصول مركبة فلسطينية إلى محطة حافلات حيث توقفت هناك، وفتح أحد ركابها النافذة وأطلق النار وهو يهتف ”الله أكبر“، وأصاب 3 مستوطنين، ثم انطلقت المركبة باتجاه نابلس.