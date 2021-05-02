غانتس يرفض عرضًا لحكومة إسرائيلية بالتناوب مع نتنياهو

كشف زعيم حزب ”أزرق أبيض“ بيني غانتس، اليوم الأحد، عن تلقيه عرضًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو للمشاركة في حكومة بالتناوب على أن يكون غانتس رئيس الوزراء خلال الفترة الأولى.

وأشار غانتس، بحسب ما ذكره موقع ”واللا“ الإسرائيلي، إلى أنه تلقى عرضًا من نتنياهو لتشكيل ائتلاف حكومي، مشددًا على أنه رفض هذا العرض وسيرفضه.

وقال غانتس:“حتى لو طلب نتنياهو مني مئات المرات أن أنضم له، الجواب واحد وواضح.. بابي مغلق تمامًا أمام نتنياهو، أنا ملتزم فقط بكتلة التغيير“، مشيرًا إلى أنه كرر رفضه أكثر من مرة للانضمام إلى حكومة نتنياهو.

وبقي يومان فقط أمام نتنياهو من أجل تشكيل الحكومة الإسرائيلية، أو انتقال التكليف للكنيست، أو لمرشح آخر وفق، ما يقرره الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

ورغم حديث زعيم كتلة التغيير ورئيس حزب“هناك مستقبل“، يائير لابيد، عن محادثات متواصلة ومستمرة تحقق تقدمًا من أجل تشكيل حكومة من الأطراف المعارضة لنتنياهو، إلا أن مواقف زعيم حزب ”يمينا“، نفتالي بينيت، تشير إلى عكس ذلك.

ويبدو أن بينيت لم يحسم أمره بالاصطفاف إلى جانب كتلة التغيير المناوئة لنتنياهو، حيث كشف الموقع العبري ذاته، أن بينيت يسعى إلى أخذ كتاب تكليف الحكومة بدعم من نتنياهو، والأحزاب الحريدية في إسرائيل.