هل تنجح مناورات نتنياهو وبينيت السياسية في منع لابيد من الوصول إلى كرسي الحكومة؟

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، النقاب عن طبيعة الاتصالات التي تجري بين بنيامين نتنياهو زعيم ”الليكود“، وبين نفتالي بينيت، زعيم قائمة ”يمينا“.

وذكرت أن لديهما هدفا مشتركا وهو منع يائير لابيد، زعيم ”هناك مستقبل“ من الوصول إلى مقعد رئيس الوزراء، وذلك قبل يومين على نهاية مهلة التكليف الرئاسي.

وكان الانطباع السائد طوال الأسابيع الأخيرة هو أن بينيت على خلاف حاد مع نتنياهو وأن هدفه الأساسي هو تشكيل حكومة بالتناوب مع لابيد، وصيف الانتخابات الأخيرة برصيد 17 مقعدا

بيد أن ما يتردد حاليا هو أن وجود بينيت ضمن ما تسمى ”كتلة التغيير“، ربما جاء ضمن مناورة سياسية يقوم بها من أجل الحصول على أكبر قدر من المكاسب من حزب ”الليكود“.

وتحدثت القناة الإسرائيلية السابعة، عن اجتماعات غير معلنة بين أطقم المفاوضات من الحزبين، فضلا عن محادثات هاتفية لا تتوقف بين نتنياهو وبينيت، مشيرة إلى أن هدفهما هو منع وصول التكليف الرئاسي بتشكيل الحكومة إلى لابيد.

وعقب سلسلة من الانتقادات التي وجهتها شخصيات بحزب ”الليكود“ إلى بينيت، واتهامه بالسعي لتشكيل حكومة يسار، يواجه بينيت حاليا انتقادات من داخل ”كتلة التغيير“، إذ نقلت القناة السابعة عن مصادر حزبية تنتمي للكتلة المعارضة لنتنياهو، أن بينيت ”في طريقه للسقوط في فخ نتنياهو“.

وذكرت مصادر في حزب ”الليكود“ أن هناك تباينا في الآراء داخل الحزب بشأن إمكانية مطالبة الرئيس رؤوفين ريفلين بتمديد مهلة تشكيل الحكومة من عدمه، وفي حال مطالبته بتمديد المهلة بضعة أيام، ستكون الذريعة هي كارثة التدافع في جبل ميرون، التي تسببت في تجميد العديد من المحادثات والمفاوضات الجارية من أجل تشكيل الحكومة.

في غضون ذلك، يبدو أن الخيار الثاني أمام ”الليكود“ هو دعم انتقال التكليف الرئاسي إلى بينيت، إذ كشف موقع ”bahazit“ الإخباري، أن الأخير يتشاور مع ”الليكود“ بشأن إمكانية الحصول على التكليف بدعم من الحزب الذي يتزعمه نتنياهو، ومن ثم سيكون المقابل هو تشكيل حكومة بالتناوب بين الإثنين.

ولفت الموقع إلى أن بينيت يعمل في هذه الأيام على الحصول على دعم أحزاب ”الليكود“ و“شاس“ و“يهدوت هاتوراه“، و“الصهيونية الدينية“، من أجل الحصول على التكليف، وذكر أن نتنياهو لا يستبعد هذا الخيار ويبحث إعطاء الضوء الأخضر لهذه الخطوة، مع أن مصادر في كتلة ”يمينا“ تنفي هذا الأمر.

وعلى الرغم من النفي، قالت مصادر في القائمة نفسها إن الخطوات التي يحاول بينيت تمريرها جاءت على خلفية استعداد نتنياهو للتنازل عن منصب رئيس الوزراء لمدة عام أو عامين، ضمن حكومة تناوب مع بينيت، وإن هناك جهودا حاليا تبذل من أجل إقناع جدعون ساعار، رئيس كتلة ”أمل جديد“ للانضمام لهذه الحكومة.