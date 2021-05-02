وزارة جديدة للمصالحة.. المجلس العسكري في تشاد يشكل حكومة انتقالية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن المتحدث باسم الجيش التشادي للتلفزيون الرسمي أن المجلس العسكري، الذي يحكم تشاد منذ وفاة الرئيس إدريس ديبي، شكّل، اليوم الأحد، حكومةً انتقاليةً.

وعيّن نجل الرئيس الراحل محمد إدريس ديبي، الذي يرأس المجلس العسكري المؤقت، في مرسوم 40 وزيرًا وسكرتير دولة، مع استحداث وزارة جديدة للمصالحة الوطنية.