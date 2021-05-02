مبعوث إيران في الأمم المتحدة ينفي أنباء تبادل سجناء مع واشنطن

علق مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، الدبلوماسي مجيد تخت روانجي مساء اليوم الأحد، على تقارير تحدثت عن توصل طهران وواشنطن إلى صفقة لتبادل السجناء مع قيام الإدارة الأمريكية بالإفراج عن 7 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لدى أمريكا.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، من بينها وكالة ”تسنيم“ عن روانجي قوله: ”لم يتم تأكيد هذا الخبر. ولطالما أكدت إيران على التبادل الشامل للسجناء بين البلدين“.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد نفت على لسان المتحدث باسمها، نيد برايس، وجود صفقة لتبادل السجناء مع إيران، معتبرًا أن ”التقارير التي تفيد بالتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ليست صحيحة“.

وقال برايس: ”نحن دائمًا نثير قضايا الأمريكيين المحتجزين أو المفقودين في إيران، ولن نتوقف حتى نتمكن من لم شملهم مع عائلاتهم“، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت مصادر إيرانية قد تحدثت لقناة ”الميادين“ التي تبث من لبنان، ويتم تمويلها من إيران وحزب الله، قائلة إن ”الولايات المتحدة وافقت على دفع 7 مليار دولار، ومبادلة 4 سجناء إيرانيين، مقابل 4 جواسيس أمريكيين قضوا جزءًا من عقوباتهم“.

وتحتجز طهران 4 أمريكيين، بينهم باقر نمازي، وسيامك نمازي، والناشط البيئي مراد طاهباز، ورجل الأعمال الإيراني الأمريكي عماد شرقي، ولم تذكر التقارير الإيرانية أسماء الإيرانيين الذين تأمل طهران في مبادلتهم.