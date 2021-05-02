الشرطة التركية تعتقل "اليد اليمنى" لأبي بكر البغدادي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، أن شرطة إسطنبول اعتقلت قياديًا في تنظيم داعش وُصف بأنه ”اليد اليمنى“ لزعيمه السابق.

وأوقفت الشرطة الرجل الأفغاني، واسمه الحركي ”باسم“، خلال مداهمة مشتركة مع المخابرات التركية في منطقة أتاشهير على الجانب الآسيوي من المدينة.

#تركيا: اعتقال قيادي بـ"#داعش" ذكرت وسائل إعلام تركية أن شرطة #إسطنبول اعتقلت قياديا في داعش وُصف بأنه "اليد اليمنى" لزعيمه السابق #أبو_بكر_البغدادي. وأوقفت الشرطة الرجل الأفغاني، واسمه الحركي "باسم"، خلال مداهمة مشتركة مع المخابرات التركية في منطقة #أتاشهير. pic.twitter.com/tBgM7qilUK — إرم نيوز (@EremNews) May 2, 2021

وقُتل الزعيم السابق لتنظيم داعش أبو بكر البغدادي العام 2019 إثر غارة شنتها قوات خاصة أمريكية بمساعدة مقاتلين أكراد في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وأفادت وسائل إعلام تركية أن المعتقل ساعد ”البغدادي“ على الاختباء في إدلب.

وأوضحت شبكة ”إن تي في“أن المشتبه به كان على ما يبدو مسؤول ”الجناح العسكري“ للتنظيم.

وتابعت أنه وصل إلى إسطنبول بجواز سفر، وبطاقة هوية، مزورين، فيما قالت وكالة ”دي أتش أي“ إنه اُعتقل في 28 نيسان/ أبريل.

وصعّدت تركيا مكافحتها متطرفي تنظيم داعش الذين نفذوا هجمات دامية في البلاد، بما في ذلك إطلاق النار الجماعي في ملهى ليلي في إسطنبول العام 2017 خلّف 39 قتيلًا، بينهم 27 أجنبيًا.

وتنفّذ الشرطة من ذلك الوقت مداهمات مستمرة لاعتقال مشتبه بهم في أنحاء البلاد.