مصدر سوداني: القاعدة الروسية "فلامنجو" موجودة في البحر الأحمر

قال مصدر سوداني موثوق، اليوم الأحد، إن القاعدة العسكرية الروسية ”فلامنجو“ موجودة في البحر الأحمر، ولا صحة لانسحابها، نافيًا علمه بطلب الحكومة السودانية سحب القاعدة.

وذكرت وسائل إعلام، اليوم، أن الخرطوم طلبت سحب القاعدة الروسية ”فلامنجو“ الموجودة في شمال مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر لحماية أمن البحر الأحمر بموجب اتفاق مع الحكومة السودانية أبرم في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقال المصدر لـ ”إرم نيوز“، إنه لا صحة لشائعة انسحاب القاعدة، كما أنه لم يصل من القاعدة ما يفيد بانسحابها.

وتتسع القاعدة لأربع سفن ومراسي للقوارب والطرادات وتتضمن منظومات حربية ودفاعية، ونحو 80 من الجنود والفنيين، ومن المقرر أن يصل عددهم بعد تجهيز القاعدة إلى 300 عسكري.

وكانت السفارة الروسية في الخرطوم نفت، الخميس، الأنباء الواردة عن تعليق اتفاق بناء قاعدة بحرية روسية على البحر الأحمر في السودان، ووصفتها بأنها غير صحيحة.

وأكدت السفارة على حسابها في إنستغرام أنها لم تتلق أي إخطارات من الجانب السوداني حول الموضوع.

وكانت وكالة بلومبيرغ قالت إن السلطات السودانية علقت اتفاقا مع روسيا لإنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر، وكذلك ”أي انتشار جديد للجيش الروسي“ في البلاد.