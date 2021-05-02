إصابة 3 إسرائيليين بإطلاق نار وسط الضفة الغربية (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة ثلاثة مستوطنين في حادثة إطلاق نار على مفرق تفوح في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر ”تويتر“: ”تعرض عدد من المواطنين إلى إطلاق نار من داخل سيارة مشبوهة وصلت إلى مفرق تفوح في السامرة حيث يوجد عدد من الإصابات في المكان“.

وأضاف أدرعي أن ”قوة عسكرية أطلقت النار نحو السيارة التي فرت من المكان، وتقوم قوات جيش الدفاع بملاحقة السيارة المشبوهة وتقيم الحواجز في منطقة زعترة“.

وفي السياق، أعلنت نجمة داوود الحمراء، إصابة ثلاثة إسرائيليين خلال عملية إطلاق نار قرب حاجز زعترة الإسرائيلي جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأوضح تلفزيون ”نيوز 24“ الإسرائيلي، أن الإصابات الثلاثة وقعت على إثر إطلاق نار من مركبة عابرة بالقرب من مفترق تابوح جنوب مدينة نابلس أحدهم فقد الوعي.

ونشرت القناة العبرية الـ 12، مقطع فيديو لمكان إطلاق النار، مؤكدة أن اثنين من بين الثلاثة المصابين وصفت حالتهم بالخطيرة.

https://www.facebook.com/mumenmeqdadw/videos/191576189460878/

وأكدت وسائل إعلام عبرية، أن الجيش الإسرائيلي أغلق المنطقة وبدأ حملة تفتيش واسعة بعد انسحاب سيارة فلسطينية أطلقت النار على حاجز زعترة جنوب نابلس.

الجدير ذكره، أن الجيش الإسرائيلي أعلن صباح الأحد، مقتل مسنة إسرائيلية برصاص جنوده، وذلك بزعم محاولتها طعن جندي إسرائيلي بالضفة الغربية.