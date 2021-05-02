دون أن يسميه.. خامنئي يهاجم ظريف ويعتبر تسريباته متناغمة مع موقف واشنطن

انتقد المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطاب بثه التلفزيون الإيراني بمناسبة يوم العمال والمعلم في إيران، تسريبات نسبت لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، معلقا بأن ذلك ”أمر مؤسف للغاية وهو تكرار لموقف الأمريكيين والدول المعادية للجمهورية الإسلامية“.

وقال خامنئي من دون ذكر اسم ظريف ”سمعنا مؤخرا كلاما مثيرا للأسف من قبل مسؤول كبير بحق فيلق القدس التابع للحرس الثوري والقائد قاسم سليماني، وهذا بالحقيقة هو تكرار لكلام أمريكا والدول المعادية للجمهورية الإسلامية“.

وأضاف: ”الأمريكيون منذ سنين يتحدثون عن نفوذ إيران وتواجد فيلق القدس بالمنطقة، ولهذا اغتالوا قاسم سليماني، فكان يجب على المسؤول الإيراني أن يراعي مصالح النظام والبلاد“.

وتابع خامنئي ”إن قوة فيلق القدس كانت عاملا مهما لدفع الدبلوماسية في منطقة غرب آسيا وحققت العزة لإيران“، حسب تعبيره.

وتنشغل الساحة السياسية الإيرانية منذ أيام بقضية تسريب المقابلة الصوتية لوزير الخارجية محمد جواد ظريف والذي شن فيها هجوما على الحرس الثوري، الذراع العسكري للمرشد علي خامنئي.

كما انتقد ظريف دور قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني وتدخله في صنع القرار داخل وزارة الخارجية فيما يتعلق بالقضايا الدولية.