حزب ماكرون يتحالف مع المحافظين لخوض انتخابات محلية جنوب فرنسا

نقلت صحيفة فرنسية عن رئيس الوزراء جان كاستكس قوله، اليوم الأحد، إن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي ليمين الوسط، شكّل تحالفا مع حزب الجمهوريين المحافظ لخوض انتخابات محلية، مقررة في يونيو/ حزيران، بمنطقة بروفانس ألب- كوت- دازور الجنوبية.

ويظهر التحالف، الذي يأتي بعد عام من هزيمة حزب الجمهورية إلى الأمام بزعامة ماكرون في انتخابات بلدية، اعترافا في أوساط الحزب الحاكم بأنه أضعف وأقل شعبية من أن يحقق الفوز في بعض المناطق بمفرده.

وهكذا ستخوض وزيرة الدولة صوفي كلوزيل، مرشحة حزب الجمهورية إلى الأمام في المنطقة، الانتخابات على نفس البطاقة بقيادة رينو موزيلييه مرشح حزب الجمهوريين ورئيس المجلس الإقليمي.

وقال كاستكس لصحيفة ”لو جورنال دو ديمانش“، إن موزيلييه اقترح تشكيل هذا التحالف، وإن حزب ماكرون رد بطريقة ”إيجابية للغاية“.

وسيواجه حزب موزيلييه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي حصل على 45% من الأصوات في الانتخابات المحلية السابقة عام 2015.

لكن بعض المحافظين غير راضين عن هذا التحالف، إذ إن ماكرون أضعف حزبهم على نحو ممنهج منذ توليه السلطة عام 2017، من خلال استقطاب العديد من أعضائه لشغل مناصب في الحكومة.

وستُجرى أولى جولات الانتخابات الإقليمية، يوم 20 يونيو/ حزيران، وستكون الجولة الثانية يوم 27 من نفس الشهر.