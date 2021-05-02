"ناشيونال إنترست": الغواصات هي قوة الردع الأساسية في ترسانة تل أبيب النووية

قالت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، الأحد، إن إسرائيل تمتلك قدرات نووية كبيرة قادرة على استخدامها عبر غواصات تحمل صواريخ مزودة برؤوس نووية.

وأشارت المجلة في تقرير إلى أنه تم الانتهاء من أول أسلحة نووية إسرائيلية بحلول أوائل السبعينيات، وتم نشرها كقنابل طائرات ذات السقوط الحر وصواريخ أريحا الباليستية.

ولفت التقرير إلى أن حرب الخليج عام 1991 التي شهدت سقوط صواريخ سكود العراقية والحسين الباليستية على المدن الإسرائيلية، أدت إلى استنتاج مفاده أن إسرائيل باتت بحاجة إلى ”ثالوث نووي حقيقي“ من الأسلحة النووية البرية والبحرية، لإعطاء الدولة العبرية أقصى قدر من المرونة الرادعة والقدرة على البقاء.

الثالوث النووي

وأوضح التقرير أنه عادةً ما يكون الذراع الأكثر قابلية للبقاء في الثالوث النووي، هو الذراع البحري الذي يتألف من غواصات مسلحة نوويًا، نظرا لأن الغواصات يمكن أن تختفي لأسابيع أو حتى أشهر وتسلك طرقا سرية للغاية أثناء انتظار أوامر بإطلاق صواريخها.

وأفاد التقرير أنه تمت الموافقة على أول ثلاث غواصات قبل حرب الخليج عام 1988، على الرغم من أنه ليس من الواضح أنها بنيت بأسلحة نووية، لافتا إلى أنه بعد سنوات من التأخير، بدأت عملية بناء الغواصات في ألمانيا بدلاً من الولايات المتحدة كما كان مخططًا له في الأصل، باستخدام أنظمة قتالية ألمانية بدلا من الأنظمة الأمريكية.

وأشار إلى أن الأهم من ذلك، هو أن المشروع استمر في التمويل الألماني على أساس أن برلين شعرت بأنها ملزمة بتمويل غواصتين.

فئة الغواصات

ولفت التقرير إلى أنه تم نشر الغواصات الثلاث الأولى، وهي ”Dolphin“ و ”Leviathan“ و ”Tekuma“ في أوائل التسعينيات، لكنها دخلت الخدمة فقط بين عامي 1999 و 2000، مضيفا أن طول الغواصة منها يبلغ نحو 187 قدمًا.

ووفقا للتقرير، فإن غواصات ”الدولفين“ يمكن أن تحتوي على نظام الأسلحة الموجهة من الألياف البصرية ”Triton“ مع مدى يزيد عن تسعة أميال، ما يتيح للغواصات القدرة على مهاجمة المروحيات والسفن السطحية والأهداف الساحلية.

وقال: ”هناك أيضًا احتمال أن يعتمد التسلح النووي الإسرائيلي على صاروخ غابرييل المضاد للسفن، وهناك أيضًا تقارير تفيد بأن صواريخ هاربون تم تعديلها لحمل أسلحة نووية… ويبدو أن لا أحد يعرف على وجه اليقين ما هو الصاروخ الذي يتم تشغيله، لكن لوحظ أن تسليح تلك الصواريخ بأسلحة نووية هو نتيجة منطقية“.

ضرب طهران

وأضاف التقرير: ”أيا كان الصاروخ، فإن مدى 932 ميلا (1500 كلم) يمنحه القدرة لضرب العاصمة الإيرانية طهران، وكذلك مدينة قم المقدسة، ومدينة تبريز الشمالية، من موقع قبالة الساحل السوري… وطبعا هذا ليس موقعًا مثاليًا لإطلاق النار، فقد مرت 17 عامًا منذ أول رحلة للصاروخ، لذلك من المنطقي أيضًا افتراض أن هذا السلاح تم تمديد نطاقه إلى الحد الذي يمكن أن ينطلق فيه ضد طهران والمزيد من المدن الإيرانية من موقع آمن نسبيًا“.

ونبه التقرير إلى أن وجود ثلاث غواصات قيد التشغيل في إسرائيل، يعني عمومًا وجود واحدة على الأقل في البحر في أي وقت معين، وهو أمر ضروري لردع نووي بحري.

وأشار التقرير إلى أن غواصة ”الدولفين“ يمكن أن تحمل ما يصل إلى ستة عشر طوربيدًا وصاروخًا، وأنه إذا كانت المهمة الأساسية للغواصات هي الردع النووي، فقد يتم تخصيص نصف مساحة أسلحة تلك الغواصة لحمل الأسلحة النووية، مضيفا: ”النتيجة هي أنه في أي وقت من المحتمل أن تكون طهران في مرمى النيران النووية لغواصة إسرائيلية“.

مجموعة ثانية من الغواصات

ولفت التقرير إلى أنه تم طلب المجموعة الثانية من غواصات ”Dolphin“، وهي ”Dolphin II“، في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأن هذه الغواصات متطابقة تقريبًا مع الفئة السابقة باستثناء إضافة قابس بطول ستة وثلاثين قدمًا في الهيكل لاستيعاب نظام الدفع المستقل للهواء، ما يسمح للغواصة بالعمل تحت الماء لفترات أطول بكثير.

وذكر التقرير أن الحكومة الألمانية أعطت أخيرا الضوء الأخضر لتوريد ثلاث غواصات أخرى من فئة ”الدولفين“، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون هذه الغواصات الجديدة جاهزة تمامًا مع تقادم غواصات الجيل الأول الثلاثة، ما يضمن أن تمتلك إسرائيل أسطولًا من ست غواصات متاحة في المستقبل المنظور، وأن الردع النووي البحري الإسرائيلي موجود حتى يبقى.