إصلاحيو إيران: ظريف يتصدر قائمة مرشحينا للانتخابات.. ومقابلته المسربة تعرضت لـ"استخدام مشوه"

دافعت الأحزاب الإصلاحية في إيران، الأحد، عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بعد الأزمة التي تسبب بها تسريب تسجيل صوتي تحدث فيه عن الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس، مشيرة إلى أن ظريف يتصدر قائمة مرشحي الإصلاحيين للانتخابات الرئاسية.

وقالت جبهة الإصلاح الإيراني في بيان لها نشره موقع ”امتداد“، إن ما وصفته بـ“الاستخدام المنحاز والمشوه لمضمون هذه المقابلة ضد الوزير، الذي يتصدر اليوم جهود حل إحدى أهم قضايا السياسة الخارجية في البلاد (في إشارة للمفاوضات النووية) لا ينبغي أن يضعف موقفه“.

وطالبت الأحزاب الإصلاحية الرئيس حسن روحاني وجهاز المخابرات بـ“تحديد هوية الشخص الذي قام بتسريب المقابلة السرية واتخاذ الإجراءات القانونية ضده والعمل في أسرع وقت ممكن للحد من الأضرار التي سببتها المقابلة“.

وأضافت أن ”ظريف لعب دورا في صعود العلاقات الدولية للجمهورية الإسلامية لمدة 42 عاما بعد الثورة“، واصفة القوى السياسية المتشددة التي وجهت اتهامات لظريف باغتيال سليماني سياسيا بأنها ”أصوات بذيئة“.

وأقرت الجبهة التي تضم 27 حزبا إصلاحيا، بأن ”قناة إيران الدولية (إيران انترناشيونال) نجحت في خلق انقسام ثنائي وخطير وضار بين الإيرانيين من خلال تفتيت خطاب ظريف والترويج لتفسير متحيز لتصريحاته السرية، برفقة متطرفين داخليين“.

وقال المتحدث باسم الجبهة آذر منصوري، إن هناك 14 مرشحا للإصلاحيين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، ”يتقدمهم ظريف“.

وأوضح منصوري في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية: ”يتقدم المرشحين وزير الخارجية محمد جواد ظريف، يليه إسحاق جهانغيري نائب الرئيس حسن روحاني، ومصطفى تاج زاده، ومسعود بزشكيان، ومحمد رضا عارف“.

ولفت إلى أنه ”في جلسة جبهة الإصلاح الإيراني، اليوم، سيتم اتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة في تقييم المرشحين“.

ولم يدفع التيار الإصلاحي حتى الآن بأي مرشح للانتخابات الرئاسية يحظى بقبول ودعم الأحزاب والجماعات السياسية، فيما قال محمد رضا عارف إن ”قرارا لم يتخذ بشأن الترشح، لكنه إذا رأى من الضروري الترشح فسيعلن ذلك“.

وأكد ظريف في أكثر من مرة أنه لا يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية.