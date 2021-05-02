مصرع 7 إثر اشتعال شاحنات وقود في كابول.. وطالبان تنفي ضلوعها بالحادثة

لقي 7 أشخاص على الأقل، مصرعهم، وأصيب 14 آخرون، إثر اشتعال شاحنات محملة بالبنزين في العاصمة الأفغانية كابول، في حادثة أدت -أيضا- إلى اندلاع حرائق ضخمة قطعت التيار الكهربائي في بعض أجزاء المدينة، بحسب مسؤولين.

وذكرت وزارة الداخلية أن الشاحنات كانت متوقفة شمالي كابول واندلعت فيها النيران في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

ولم يعرف بعد سبب اشتعال النيران. وجاء ذلك في وقت تسود فيه المدينة ”حالة تأهب شديد“ ويتوقع فيه مسؤولون وقوع هجمات من حركة طالبان المتمردة بسبب استمرار وجود القوات الأجنبية في البلاد.

وقال مصدران أمنيان في وقت سابق، إنهما يعتقدان أن سبب الحريق هو إطلاق طالبان صاروخا في المنطقة لكن المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد نفى ضلوعها في الأمر.

وقال طارق أريان المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن السلطات ما زالت تحقق في أسباب الحريق.

وكانت حركة طالبان وصفت قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشهر الماضي استكمال انسحاب القوات الأمريكية بحلول الـ 11 من أيلول/ سبتمبر بأنه انتهاك لاتفاق تم التوصل إليه العام الماضي مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب يحدد الأول من مايو موعدا نهائيا للانسحاب.

ودفع إطلاق نار وقع قرب قاعدة جوية كبرى في قندهار أمس السبت قائد القوات الأجنبية في أفغانستان لأن يحذر من أن شن هجمات على القوات الأجنبية سيكون خطأ، مشيرا إلى أنها مستعدة للدفاع عن نفسها وعن القوات الأفغانية إذا اقتضت الحاجة.