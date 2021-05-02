قائد أسبق لقوات الباسيج يترشح للانتخابات الرئاسية‎ في إيران

أعلن الجنرال علي رضا أفشار، القائد الأسبق لميليشيات الباسيج الذراع العسكرية للحرس الثوري الإيراني، الأحد، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الـ18 من حزيران/ يونيو المقبل.

وقال أفشار في مؤتمر صحفي: ”أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في الـ18 من يونيو المقبل، بعدما راجعت الوضع وتوصلت إلى استنتاج مفاده أنه يجب أن أكون حاضرا في ساحة الانتخابات“.

وأضاف: ”قمنا بتطوير نحو 40 برنامجا لحل المشاكل الأساسية للبلد في مجالات متنوعة، ويجب أن يكون لدى المرشحين خطة وسنجعل خطتنا متاحة للشعب“.

ويبلغ أفشار 70 عاما، وهو من أهالي مدينة مشهد، وكان من تلاميذ الإمام الخميني وقائدا سابقا لقوات الباسيج، والنائب السياسي لوزارة الداخلية في الحكومة التاسعة، إذ تم تعيينه في أغسطس 2007 بهذا المنصب.

وأفشار هو أحد قادة الحرس الثوري في الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت عام 1980، كما شغل منصب متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، ويشغل حاليا منصب رئيس معهد الحرب الناعمة بجامعة الدفاع الوطني.