بعد التسجيل المسرب.. ظريف يطلب الصفح من عائلة قاسم سليماني

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

طلب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأحد الصفح من عائلة الجنرال قاسم سليماني، إذ اعتبر أن مشاعرها جرحت، بسبب تسجيل صوتي مسرب، تحدث فيه عن دور القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري في السياسة الخارجية.

ونشرت وسائل إعلام الأحد الماضي التسجيل الممتد لثلاث ساعات، ويتحدث فيه وزير الخارجية عن دور سليماني الذي اغتيل بضربة جوية أمريكية في بغداد العام الماضي، في السياسة الخارجية لبلاده، وأن الميدان العسكري يحتل الأولوية على حساب الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية.

وقال ظريف في منشور عبر حسابه على إنستغرام: ”التسريب جرح المشاعر الصادقة لمحبي الشهيد البارز اللواء قاسم سليماني وعائلته خصوصا ابنته زينب التي تعزّ عليّ كأولادي“.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: ”لقد سامحتُ كل من أعتقد انه اتهمني وآمل أن يسامحني -أيضا- شعب إيران العظيم، وكل محبي السردار (لقب الضباط الكبار في الحرس)، وخصوصا عائلة سليماني النبيلة“.

وكانت زينب سليماني نشرت عبر حسابها على تويتر الثلاثاء، صورة تظهر يد والدها بعيد اغتياله قرب مطار بغداد في الثالث من كانون الثاني/يناير 2020 بضربة جوية أمريكية، وعلقت قائلة: ”الكلفة التي دفعها الميدان من أجل الدبلوماسية“.

وقال ظريف: ”الملاحظات التي أدليت بها لا تقلل من المقام والدور الذي لا غنى عنه للشهيد سليماني، لكن لو كنت أعلم أن كلمة منها سيتم نشرها علنا، بالتأكيد لما كنت قلتها“.

وأثار التسجيل -الذي يأتي نشره قبل أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية وفي ظل مباحثات مع القوى الدولية الكبرى لإحياء الاتفاق حول برنامج طهران النووي- انتقادات من المحافظين المعارضين لحكومة الرئيس حسن روحاني.