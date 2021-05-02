رغم الجائحة.. الآلاف يتظاهرون في البرازيل تأييدا لبولسونارو

تظاهر الآلاف من أنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في عدد من مدن البلاد السبت من دون أيّ مراعاة لقيود التباعد الاجتماعي المفروضة للحدّ من تفشّي جائحة كوفيد-19، في حين أحيت المعارضة ذكرى الأول من أيار/مايو في العالم الافتراضي.

وجرت التظاهرات خصوصاً في برازيليا وساو باولو وريو دي جانيرو، وقد ارتدى قسم كبير من المشاركين فيها ملابس بالأصفر والأخضر، لوني العلم البرازيلي، ملتصقين ببعضهم البعض على الرّغم من أنّ البلاد تتخبّط للخروج من جائحة حصدت لغاية اليوم أرواح أكثر من 400 ألف برازيلي.

وفي ريو دي جانيرو، تجمّع مئات المتظاهرين قرب شاطئ كوباكابانا الشهير رافعين لافتات تطالب بـ“تدخّل عسكري“ لتعزيز سلطات الرئيس بولسونارو.

وقبل أسبوعين، قال الرئيس اليميني المتطرّف المناهض بشدّة لتدابير مكافحة كورونا إنّه ينتظر ”إشارة من الشعب“ لكي ”يتّخذ إجراءات“ تضع حدّاً للقيود السارية حالياً بموجب قرارات صادرة عن رؤساء بلديات أو حكام ولايات.

ومؤخّراً، قال بولسونارو في مقابلة تلفزيونية إنّ الجيش ”يمكن أن ينزل يوماً ما إلى الشارع لفرض احترام الدستور وحريّة الذهاب والإياب“.

ومن أبرز الشعارات التي رفعها مؤيّدو بولسونارو السبت ”أوتوريزو بولسونارو“ (أنا أخوّل بولسونارو) إرسال الجيش.