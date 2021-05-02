اغتيال مسؤول أثناء أدائه الصلاة بمسجد شرق الكونغو الديموقراطية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

اغتيل مسؤول بالرصاص مساء السبت أثناء أدائه الصلاة في مسجد في بيني، المدينة الواقعة في شرق الكونغو الديموقراطية والتي قُتل فيها منذ 2014 آلاف المدنيين في هجمات اتُّهم بتنفيذها تنظيم إسلامي مسلّح، كما أعلنت السلطات.

وقال آلواز مبوارارا المسؤول في مدينة بيني إنّ الشيخ علي أمين قتل أثناء أدائه صلاة العشاء ما بين الساعة 19:30 والساعة 20:00 (17:30-18:00 ت غ)“.

وأضاف أنّ ”أفراد عصابة أتوا وأطلقوا النار عليه أثناء صلاة العشاء“ في هذه الأمسية الرمضانية.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019 قتل أكثر من ألف مدني في مدينة بيني ومحيطها (مقاطعة شمال كيفو)، في هجمات اتّهمت السلطات تنظيم ”القوات الديموقراطية المتحالفة“ بالوقوف خلفها.

وقُتل أشخاص آخرون السبت في منطقة بيني في هجمات جديدة قالت السلطات إنّ ”القوات الديموقراطية المتحالفة“ نفّذتها، من دون أن تتّضح في الحال حصيلة القتلى.

و“القوات الديموقراطية المتحالفة“ هي تنظيم مسلّح نواته متمرّدون مسلمون أتوا قبل ربع قرن من أوغندا المجاورة واعتبرتهم الولايات المتّحدة مؤخراً ”منظمة إرهابية“ تابعة لتنظيم داعش.