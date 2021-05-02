كوريا الشمالية: بايدن يظهر اعتزامه مواصلة "السياسة العدائية"

قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية يوم الأحد إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء إدارته في الآونة الأخيرة تظهر اعتزامه مواصلة سياسة عدائية تجاه كوريا الشمالية وهو ما يتطلب ردا مماثلا من بيونجيانج.

وجاءت هذه التعليقات ضمن سلسلة من البيانات نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية بعد أن قال البيت الأبيض يوم الجمعة إن المسؤولين الأمريكيين أكملوا مراجعة استمرت شهورا للسياسة الخاصة بكوريا الشمالية.

واتهم متحدث باسم الوزارة في بيان واشنطن بإهانة كرامة القيادة العليا للبلاد من خلال انتقاد وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

وقال المتحدث الذي لم يذكر اسمه إن انتقاد حقوق الإنسان استفزاز يثبت أن الولايات المتحدة ”تستعد لمواجهة شاملة“ مع كوريا الشمالية وسيتم الرد عليها وفقا لذلك.

وفي بيان منفصل ، أشار كوون جونج جون ، المدير العام لإدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية إلى أول كلمة سياسية لبايدن أمام الكونجرس يوم الأربعاء عندما قال الرئيس الجديد إن البرامج النووية في كوريا الشمالية وإيران تشكل تهديدا سيتم التصدي له من خلال ”الدبلوماسية والردع الصارم“.

وقال كوون إن وصف الولايات المتحدة للردع الدفاعي لكوريا الشمالية بأنه تهديد يعد أمرا غير منطقي وتعديا على حق كوريا الشمالية في الدفاع عن النفس.