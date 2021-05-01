قناة إسرائيلية: رئيس الموساد التقى بايدن في اجتماع "غير عادي"

كشفت القناة ”12“ العبرية، السبت، عن لقاء جمع رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، والرئيس الأمريكي جو بايدن؛ لبحث الملف الإيراني، في اجتماع وصفته بأنه ”غير عادي“.

وبحسب القناة، فقد التقى بايدن كوهين يوم الجمعة في البيت الأبيض، بواشنطن.

وبحث الطرفان، وفق القناة، القضية الإيرانية، وعُقد في إطار سلسلة لقاءات لوفد إسرائيلي إلى الولايات المتحدة مع مسؤولين أميركيين.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الاجتماع كان مقررا خلال زيارة الوفد، وعقد بحضور الرئيس بايدن ورئيس الموساد وكبار أعضاء مجلس الأمن القومي.

كما ناقش الاجتماع قضايا أخرى في المنطقة، بخلاف الملف النووي، وفق ما نقلته القناة العبرية.

وأوضحت القناة أن هذا اللقاء غير عادي في ظل البروتوكول الذي بموجبه عادة ما يكون زعيم الدولة هو أول من يلتقي الرئيس المقبل، حيث لم يلتقِ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس بايدن منذ انتخابه.

ولفتت القناة العبرية إلى أن اجتماعات متابعة كورونا مع الدول الأخرى عادة ما تُعقد عبر الإنترنت، وأنه لم يكن هناك الكثير من الاجتماعات المباشرة في البيت الأبيض مؤخرًا، وهو ما يؤكد أن هذا اجتماع غير عادي.