بعد سجنه 5 سنوات.. إيران تفرج عن الناشط السياسي "آرش صادقي"

أطلقت السلطات الإيرانية، مساء اليوم السبت، سراح الناشط السياسي ”آرش صادقي“، بعد انقضاء محكوميته، حسبما أفادت منظمة حقوقية.

وقالت منظمة ”هرانا“ الحقوقية الإيرانية، إن ”صادقي أطلق سراحه مساء السبت من سجن رجائي شهر في مدينة كرج غرب طهران بعدما قضى عقوبة الحبس لأكثر من 5 سنوات“.

وأودع الناشط السياسي السجن في العام 2016، بتهمة ”العمل ضد الأمن القومي“، حيث حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 19 عامًا في قضيتين تتعلقان بالأنشطة السياسية وأنشطة حقوق الإنسان، كما جرى اتهامه بإهانة النظام والمرشد علي خامنئي.

لكن وفق المنظمة، فإن صادقي أطلق سراحه بموجب المادة 12 من قانون تخفيف العقوبة.

وأصيب الناشط في المعتقل بنوع خبيث من مرض سرطان العظام يسمى ”الغضروفية“ وخضع لعملية جراحية داخله، وفقا لما ذكرت الناشطة الحقوقية الإيرانية ”نسرين ستوده“.