روسيا: محادثات إيران النووية تحرز تقدما وتستأنف الجمعة

قال رئيس الوفد الروسي في المحادثات النووية الإيرانية، اليوم السبت، إن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، التي تستهدف إعادة الطرفين إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي، تحرز تقدما وسوف تُستأنف يوم الجمعة.

وبدأت المحادثات الشهر الماضي في فيينا، حيث يلتقي باقي أطراف الاتفاق النووي، وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في فندق، بينما يقيم الوفد الأمريكي في فندق آخر.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات على إيران.

وردت طهران في العام التالي بخرق العديد من القيود، التي فرضها الاتفاق على أنشطتها النووية.

وقال ميخائيل أوليانوف، السفير الروسي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية للصحفيين، عقب اجتماع الأطراف المتبقية بالاتفاق النووي في ختام الجولة الثالثة من المحادثات: ”لا نتوقع انفراجة في الأيام المقبلة“.

وكان أوليانوف، المسؤول الوحيد الذي تحدث للصحفيين.

وأضاف: ”نحتاج ببساطة إلى مواصلة العمل الدبلوماسي اليومي، وكل المؤشرات تقودنا إلى توقع نتيجة نهائية، ستكون ناجحة وسريعة خلال بضعة أسابيع“، مشيرا إلى أن المحادثات ستستأنف يوم الجمعة.

وكان توقف المحادثات متوقعا على نطاق واسع، بعدما قال دبلوماسيون، إن مسؤولين من عدة دول سيشاركون أيضا، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في لندن، الذي يبدأ الاثنين وينتهي يوم الأربعاء.

وروسيا واحدة من أصحاب الأصوات المتفائلة في المحادثات بشكل عام.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قال أمس الجمعة، إن المحادثات تقف ”في مكان غير واضح“ وهو ما يشير إلى أن إعلان التوصل لاتفاق أمر غير مؤكد.