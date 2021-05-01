ما هي العقبة التي تواجه مفاوضات فيينا النووية؟

رأت منظمة أمريكية متخصصة بقضايا حظر الأسلحة، أن طهران وواشنطن تريدان إعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، لكن هناك عقبة رئيسة تواجه المفاوضات في فيينا، وهي أن إيران أحرزت تقدما كبيرا في تقنيات السلاح النووي ولا يمكن العودة عنه.

وأشارت ”جمعية الحد من التسلح“، في تقرير نشرته، اليوم السبت، إلى أن المحادثات في فيينا بين إيران والدول الموقعة على اتفاق 2015، حققت بعض التقدم منذ انطلاقها قبل أسابيع قليلة؛ بهدف العودة للاتفاق مقابل رفع العقوبات الأمريكية على طهران.

وقالت الجمعية في تقرير لها: ”لكن يوجد مأزق، بالنظر إلى حقيقة أن لدى واشنطن وطهران تفسيرات مختلفة للعقوبات المحددة التي يجب على الولايات المتحدة رفعها للعودة إلى الاتفاق، فيما يبدو أن الولايات المتحدة مترددة في إلغاء جميع العقوبات التي أعيد فرضها منذ عام 2018 والتي طالبت بها إيران كشرط لإجراء مفاوضات مباشرة“.

ولفت التقرير إلى تصريحات أخيرة لنائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وهو أيضا كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، لصحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، والتي قال فيها إن موقف طهران واضح بشأن رفع جميع العقوبات عن إيران.

لكن التقرير أوضح أن عراقجي ألمح، خلال المقابلة، إلى أن طهران قد تكون منفتحة على حل وسط عندما قال إن هناك طرقا مختلفة لرؤية ذلك، ولهذا السبب هناك مفاوضات.

وقال التقرير: ”بصرف النظر عن العقوبات، فإن التقدم الذي لا رجعة فيه في البرنامج النووي الإيراني يزيد من تعقيد إحياء الاتفاق، ويرجع ذلك إلى أنه على الرغم من أن إيران يمكن أن تعود إلى مستوى التخصيب وحدود المخزون التي يتطلبها الاتفاق، إلا أن المعرفة التقنية الهامة المكتسبة من خلال تعزيز التخصيب وتشغيل أجهزة الطرد المركزي المتطورة في انتهاك للاتفاق، لا يمكن تجاهلها ولا يمكن إلغاؤها“.

ونبه التقرير إلى أنه بعد أن ألغت الولايات المتحدة الاتفاق عام 2018، بدأت إيران في أيار/ مايو عام 2019 في انتهاك التزاماتها بالاتفاق تدريجيا.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، من ذلك العام، أعلنت طهران أنها لن تلتزم بعد الآن بقيود الاتفاقية على البحث والتطوير لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

ولفت التقرير إلى أنه منذ ذلك الحين، أدخلت إيران أجهزة طرد مركزي جديدة غير مشمولة بالاتفاق النووي، وبدأت بتشغيل آلات متطورة انتهاكا لحدود الاتفاقية.

وذكر التقرير أن البرلمان الإيراني أصدر أيضا قانونا أواخر العام الماضي، يدعو منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات التصعيدية المخالفة للاتفاق، والتي قد ينتج عن بعضها مكاسب معرفية لا رجعة فيها، بما في ذلك إنتاج معدن اليورانيوم، والذي يحظر على إيران الإنتاج لمدة 15 عاما بموجب اتفاق 2015.

وقال التقرير: ”زاد الوضع تعقيدا بسبب العملية التخريبية في موقع نطنز النووي الإيراني، في 11 الشهر الجاري، والذي يعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل نفذتها“.

وأشار التقرير إلى أنه ردا على ذلك، أعلنت إيران أنها ستزيد من مستويات تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وهو مستوى أقرب إلى إنتاج قنبلة نووية“.

وختم قائلا: ”في الوقت الحالي، يبدو أن جميع الدول المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في مفاوضات فيينا ملتزمة بالمضي قدما لإحياء اتفاق 2015… وعزز الرئيس الإيراني حسن روحاني وجهة النظر هذه، في 21 الشهر الجاري، عندما قال إن الولايات المتحدة جادة على ما يبدو في هذه المرحلة، وإنه بالنسبة لإيران، لن يستغرق الأمر سوى وقت قصير للتحقق من رفع العقوبات والعودة إلى الامتثال“.