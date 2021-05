استقالة ثلث موظفي شركة أمريكية احتجاجا على حظر النقاش السياسي‎

أعلن نحو ثلث الموظفين في شركة ”بيز كامب“ الأمريكية المتخصصة في البرامج الإنتاجية، استقالتهم؛ بعد حظر النقاشات السياسية في مكان العمل.

وجاءت الاستقالات إثر نشر الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ“بيز كامب“ جيسون فرايد، مدونة يوم الإثنين؛ لتفسير القواعد الجديدة التي تبنّتها الشركة، وتشمل حظرا ”للنقاشات السياسية والاجتماعية على حساب شركتنا +بيز كامب+“.

كما أعلن توقف الشركة عن تقديم بعض الميّزات التي وصفها بـ“الأبوية“ مثل مخصصات اللياقة البدنية ومواصلة التعليم.

As a result of the recent changes at Basecamp, today is my last day at the company. I joined over 15 years ago as a junior programmer and I’ve been involved with nearly every product launch there since 2006.

وأفاد جوناس داوني، الذي عمل لدى شركة تكنولوجيا المعلومات منذ العام 2011 على تويتر، الجمعة، بأنه ”نظرا للتغيرات الأخيرة في ”+بيز كامب+“، قررت مغادرة منصبي كرئيس قسم التصميم“.

وأعلن نحو 20 من موظفي ”بيز كامب“ الـ57 استقالاتهم على تويتر، بحسب ما أحصى مطور البرامج جون برين الذي يعمل لدى شركة أخرى.

I resigned today from my role as Head of Marketing at Basecamp due to recent changes and new policies.

