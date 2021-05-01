قرغيزستان تتهم طاجيكستان بحشد قوات عسكرية قرب الحدود

وقالت قوات حرس الحدود في قرغيزستان أيضا، إن قوات طاجيكستان فتحت النار على سيارات قرب إحدى قرى قرغيزستان.

ولم تدل طاجيكستان بتعليق، لكن مصدرا أمنيا فيها، قال إن البلاد ملتزمة باتفاق لوقف إطلاق النار وسحب القوات.

وفي نفس الوقت، استمرت محادثات بين البلدين الحليفين لروسيا لتسوية النزاع بينهما. وقال مكتبا رئيسي البلدين، إنهما تحدثا هاتفيا اليوم؛ لمناقشة الخطوات التالية.