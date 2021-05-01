العاصمة الأفغانية تتأهب أمنيا مع قرب إتمام انسحاب القوات الأمريكية

شهدت العاصمة الأفغانية كابول تصعيدا في الحالة الأمنية، اليوم السبت، مع تأهب المدينة لاحتمال حدوث تحرك من جانب حركة طالبان ردا على استمرار بقاء القوات الأمريكية بناء على أوامر الرئيس جو بايدن بعد انتهاء الموعد المتفق عليه مع الإدارة الأمريكية السابقة لسحب القوات بحلول الأول من مايو/ أيار.

وتم تكثيف الوجود العسكري وتشديد الأمن عند نقاط التفتيش في كابول، وقال مصدر أمني إن المدينة ”في حالة تأهب قصوى“ مضيفا أنه يجري تكثيف الدوريات العسكرية والإجراءات الأمنية في المدن الرئيسية في أنحاء البلاد.

ويقضي الاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع حركة طالبان في فبراير/ شباط 2020 بأن تنسحب القوات الأجنبية من البلاد بحلول الأول من مايو/ أيار 2021 مقابل توقف طالبان عن مهاجمة القوات الأجنبية وقواعدها، لكن بايدن أعلن الشهر الماضي بعد مراجعة الوضع أن القوات ستبقى في أفغانستان لأشهر أخرى على أن تنسحب بحلول 11 سبتمبر/ أيلول.

وتصاعد العنف ضد الأفغان بقوة في الأسابيع الأخيرة، ولقي أكثر من 100 من قوات الأمن الأفغانية حتفهم. وأمس الجمعة، وفي عشية الموعد المتفق عليه للانسحاب، وقع انفجار قوي بإقليم لوجار في شرق البلاد أودى بحياة العشرات وقت الإفطار في رمضان. ولم يتضح من كان وراء الهجوم.

وعبّرت طالبان بكلمات حادة عن غضبها من الخطوة التي أعلنتها إدارة بايدن وأنذرت بحدوث عواقب وقاطعت مؤتمرا مهما في تركيا كان مقررا عقده الشهر الماضي للمساعدة في تحريك محادثات السلام الأفغانية بالدوحة.

ومنذ ذلك الحين تُجرى اتصالات، حسبما تقول مصادر رسمية ومصادر من الحركة، في محاولة لإعادة طالبان إلى مائدة التفاوض والموافقة على تمديد وجود القوات الأجنبية.

ولم يتضح حتى اليوم السبت، ما إذا كان قد حدث تقدم ملموس، ولم يتم الإعلان عن تمديد الوجود الأجنبي.

تهديدات جادة

قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد على تويتر، اليوم السبت، إن تجاوز الموعد المحدد يعني أن ”هذا الانتهاك فتح السبيل (أمام مقاتلي طالبان) لاتخاذ كل إجراء مضاد يرونه مناسبا في مواجهة القوات المحتلة“.

لكنه قال إن المقاتلين ينتظرون قرار قيادة طالبان.

وفي الأسبوع الماضي قال مجاهد لـ“رويترز“ إن المحادثات مستمرة.

وحذرت واشنطن أيضا من أنه إذا هوجمت قوات أجنبية في أثناء تنفيذ الانسحاب فستدافع عن نفسها ”بكل الوسائل المتاحة“.

وقال خبراء إن تهديدات طالبان يجب أن تؤخذ بجدية، لكن عددا من العوامل يشير إلى إمكانية تجنب شن هجمات شاملة على أهداف أجنبية بينما تواصل طالبان التفاوض.

وقال مايكل كجلمان نائب مدير برنامج آسيا بمركز وودرو ويلسون في واشنطن: ”لا يمكننا أن نستبعد وقوع هجمات، لكن من غير المرجح أن تهاجم طالبان قوات أجنبية الآن في وقت تعلم فيه أن هناك موعدا محددا لرحيل القوات“.