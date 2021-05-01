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تركيا تعتقل العشرات لمحاولتهم التظاهر بمناسبة عيد العمال في إسطنبول (فيديو وصور)‎
تاريخ النشر: 01 مايو 2021 12:31 GMT
تاريخ التحديث: 01 مايو 2021 13:25 GMT

تركيا تعتقل العشرات لمحاولتهم التظاهر بمناسبة عيد العمال في إسطنبول (فيديو وصور)‎

اعتقلت شرطة إسطنبول العشرات؛ بعد محاولتهم تنظيم مسيرة بمناسبة عيد العمال في المدينة، السبت، في تحدٍ لحظر تفرضه السلطات منعا لتفشي فيروس كورونا. وأفاد مراسلو

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المصدر: ا ف ب

اعتقلت شرطة إسطنبول العشرات؛ بعد محاولتهم تنظيم مسيرة بمناسبة عيد العمال في المدينة، السبت، في تحدٍ لحظر تفرضه السلطات منعا لتفشي فيروس كورونا.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس، بأن السلطات اعتقلت مئة متظاهر على الأقل أثناء محاولتهم التوجّه إلى ساحة ”تقسيم“ وغيرها من المواقع القريبة، بما فيها شارع ”استقلال“ الشهير.

ودفع عناصر الشرطة حشدا بالقوة للتراجع باستخدام دروعهم، بينما جرّ آخرون عددا من المتظاهرين بعيدا عن المكان.

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وأفاد فرع اتحاد المحامين المعاصرين في إسطنبول، باعتقال 170 شخصا.

وتفرض السلطات إغلاقا كاملا في تركيا، منذ 29 نيسان/أبريل؛ نظرا لتسبب الموجة الثالثة من الوباء بأعداد وفيات يومية قياسية.

وتوفي نحو 394 شخصا جرّاء جائحة كورونا في تركيا، الجمعة، بحسب بيانات رسمية.

وتشهد ساحة ”تقسيم“ صدامات عادة يوم عيد العمال، منذ أن أدت مواجهات فيها إلى مقتل 34 شخصا، في الأول من أيار/مايو عام 1977، خلال فترة اضطرابات في تاريخ تركيا الحديث.

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وشاركت، السبت، مجموعة صغيرة بقيادة ”كونفدرالية نقابات العمال التركية الحقيقة“، في مناسبة مرخصة رسميا في ساحة ”تقسيم“.

وفي الأثناء، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن 11 شخصا على الأقل اعتقلوا في أنقرة لدى محاولتهم تنظيم مسيرات بمناسبة عيد العمال.

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