السلطات الإيرانية تعتقل عشرات العمال خلال مسيرة احتجاجية في طهران

اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية في العاصمة طهران، اليوم السبت، ما لا يقل عن 30 ناشطًا عماليًا في مسيرة أقيمت بمناسبة اليوم العمال العالمي.

وذكرت ”النقابة الحرة لعمال إيران“، أن ”السلطات الأمنية ألقت القبض على ما لا يقل عن 30 شخصًا في طهران في نفس الوقت الذي نُظمت فيه مسيرات يوم العمال العالمي في عدة مدن في إيران“.

وأوضحت النقابة في بيان لها أن ”قوات الأمن وإنفاذ القانون المتواجدة أمام مبنى وزارة العمل وفي الشوارع المحيطة به منعت أي نوع من التجمعات بالإضافة إلى اعتقال المحتجين“.

وفي الوقت نفسه، انتشرت الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تشير إلى مسيرات في يوم العمال العالمي في مدن إيرانية مختلفة منها، رشت وأصفهان وتبريز ومشهد وكرمانشاه وسنندج وكرج، وشوش وخرام آباد، ومريوان وأراك.

وتقام مسيرات يوم العمال العالمي في وقت منعت فيه قوات الأمن، ولا سيما وزارة المخابرات، النشطاء العماليين والنقابيين من المشاركة.

وبحسب تقرير ذكره موقع إذاعة ”فردا“ الإيراني المعارض، إن مسؤولين في وزارة الاستخبارات اتصلوا قبل يومين بأعضاء النقابة الحرة لعمال إيران، بما في ذلك جعفر عظيم زاده وبرفين محمدي، وأخبروهم أنه لا يحق لهم تنظيم المسيرة أو المشاركة فيها.

وفي الأيام الأخيرة، دعت العشرات من المنظمات العمالية النشطة داخل إيران، في بيانين منفصلين صدرا بمناسبة يوم العمال العالمي، إلى الاحتجاج لمواجهة سياسات الجمهورية الإسلامية التي حولت البلاد إلى ”أرض محترقة“.

وفي بيان وقعه 13 نقابة ومنظمة طلابية انتقدوا بشدة سياسات ونهج الجمهورية الإسلامية وأكدوا ”أن العمال ليسوا عبيدا ولن يسمحوا باستمرار هذا الوضع“.