إيران تعلن تفكيك عصابة تبيع أسلحة أمريكية مهربة من تركيا

أعلن نائب القائد العام لقوى الأمن الداخلي في إيران العميد قاسم رضائي، اليوم السبت، تفكيك عصابة كانت تبيع الأسلحة الأمريكية المهربة من تركيا عبر شبكة الإنترنت.

وقال رضائي في تصريحات صحافية، إن ”قوات الأمن تمكنت من تفكيك عصابة تبيع أسلحة في الفضاء السيبراني، كانت محل متابعة، حيث تم اعتقال جميع أعضائها (لم يحدد عددهم)“.

وأضاف المسؤول الإيراني: ”كل الأسلحة المكتشفة لدى العصابة صنعت في الولايات المتحدة وتم استيرادها من تركيا.. نطالب تركيا باتخاذ إجراءات عملية في هذا الصدد لمنع دخول مثل هذه البضائع“.

ودعا رضائي من لديهم سلاح في إيران إلى ”تسليمه للدولة حتى لا يتم القبض عليهم كمجرمين“، مشيرا إلى أن ”عقوبة شراء وبيع الأسلحة في البلاد هي السجن من 6 أشهر إلى 10 سنوات“.