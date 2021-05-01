علماء يقولون إن الحكومة الهندية تجاهلت تحذيراتهم بشأن كورونا

قال 5 علماء أعضاء في منتدى مستشارين علميين شكلته الحكومة الهندية إن المنتدى حذّر المسؤولين، في أوائل مارس/ آذار، من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر عدوى في البلاد.

وعلى الرغم من التحذير ، قال 4 من العلماء إن الحكومة الاتحادية لم تسع إلى فرض قيود كبيرة لوقف تفشي الفيروس، حيث حضر ملايين الأشخاص معظمهم بلا كمامات مهرجانات دينية، وتجمعات سياسية، عقدها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وزعماء حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، وسياسيون معارضون.

وتواجه الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، صعوبة الآن في احتواء موجة ثانية من الإصابات أكثر شدة بكثير من الأولى في العام الماضي، والتي يقول بعض العلماء إنها تتسارع بسبب السلالة الجديدة وسلالة أخرى تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا، حيث سجلت الهند، الجمعة، رقمًا قياسيًا عالميًا في الإصابات بلغ 386452 .

ويعد الارتفاع في عدد الإصابات أكبر أزمة تشهدها الهند منذ تولي مودي منصبه في 2014. ولم يتضح بعد كيف يمكن أن يؤثر أسلوب معالجته لهذه المشكلة عليه وعلى حزبه سياسيًا، ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة التالية في العام 2024.