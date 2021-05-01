صحف عالمية: يأس في إسرائيل بعد التدافع الدموي.. وتركيا تفشل في تجاوز خلافاتها الإقليمية

تناولت الصحف العالمية، الصادرة صباح اليوم السبت، قضايا عديدة كان أبرزها توابع حادث التدافع الذي حصل يوم أمس وأدى إلى مصرع عشرات المشاركين في احتفال ديني في إسرائيل.

كما سلطت الصحف الضوء على مواضيع متفرقة، منها السياسة الخارجية الجديدة للنظام التركي، المتمثلة في محاولة مغازلة خصوم تقليديين، إضافة إلى التصعيد الروسي ضد المعارضة.

يأس في إسرائيل

رأت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أن حادث التدافع حوّل آمال إسرائيل في عودة الحياة الطبيعية بعد أزمة ”كورونا“ إلى يأس.

وجاء في التقرير أن ”آلاف الإسرائيليين الذين اتجهوا إلى جبل الجرمق كانوا يأملون أن يكون ذلك مؤشراً على عودة الحياة إلى طبيعتها، حيث قامت الحكومة الإسرائيلية بحملة تطعيم ناجحة، وتلاشت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى حد كبير“.

ونقلت الصحيفة عن الحاخام أميشاي كوهين، الذي كان يحضر أحد الاحتفالات الدينية، الذي تم إلغاؤه العام الماضي، في ظل أزمة كوفيد 19، قوله: ”لقد كان هناك الكثير من التفاؤل.. كان هذا الحدث بمثابة الأول في مرحلة ما بعد نجاح برنامج التطعيم ضد كورونا، ورآه كثيرون على أنه نهاية عهد سلبي للغاية“.

وأضاف: ”لكن بدلاً من ذلك، فإن إسرائيل تواجه تحقيقات واتهامات بعد مصرع 45 شخصاً على الأقل في حادث تدافع بموقع الاحتفال الديني في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وهو ما يثير التساؤلات حول ما إذا كانت السلطات قد استعدت بالفعل بشكل جيد لاستيعاب تدفق الراغبين في الاحتفال، ليس فقط في ما يتعلق بالمعتقد الديني، لكن أيضاً بالعودة إلى الحياة الطبيعية“.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة ”حاولت فرض قيود على عدد الحاضرين للاحتفال في جبل الجرمق، نتيجة المخاوف من فيروس كورونا، إلا أن العدد وصل إلى 100 ألف شخص“.

وأنهت الصحيفة تقريرها بالقول: ”هذه أسوأ خسارة في الأرواح تشهدها إسرائيل في زمن السلم.. قارن بعض المعلقين حادث التدافع في جبل الجرمق بحوادث أخرى، مثل فيضان مفاجئ على طريق بالقرب من البحر الميت أسفر عن مقتل 10 طلاب، وحريق غابة عام 2010 أدى إلى مقتل 44 شخصاً.. كما هو الحال مع تلك الحوادث، تثور تساؤلات حول كيفية تجنب المأساة“.

فشل تركي

ذكرت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية أن تركيا فشلت بتحقيق أهدافها على مستوى العلاقات الإقليمية، حيث حاولت التراجع عن سياساتها الخارجية الشرسة، في ظل معاناة اقتصادية.

وقالت في تحليل إخباري نشرته السبت على موقعها الإلكتروني: إن ”محاولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإعادة تنظيم العلاقات مع دول منافسة لتركيا في المنطقة قوبلت بفتور، في ظل التراجع المستمر لشعبيته في الداخل“.

وأضافت: ”أعلنت أنقرة عن رغبتها في تحسين العلاقات مع إسرائيل، في الوقت الذي من المتوقع فيه أن تكون هناك رحلة دبلوماسية إلى مصر مطلع مايو الجاري لنفس الغرض، ومع ذلك، فإن دول المنطقة كانت لها ردود فعل متباينة تجاه مبادرات تركيا“.

وتابعت: ”تعرضت أنقرة لإحراج في مارس الماضي، عندما أعلنت استئناف المباحثات مع مصر، حيث إن تقريراً على وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، قلل من أهمية تلك الاتصالات“.

ونقلت الصحيفة قول أتيلا يسيلادا، الخبير الاقتصادي المقيم في إسطنبول: ”دول المنطقة تشعر بالخوف والانزعاج من أردوغان.. بالنسبة لهم، فإن أردوغان ثوري خطير، يحب التدخل في شؤون الآخرين“.

وختمت الصحيفة تقريرها قائلة: ”أجبر الاقتصاد المتعثر تركيا على التحرك نحو علاقات دافئة مع الاتحاد الأوروبي، بعد أن وصلت علاقات الطرفين إلى أدنى مستوياتها بسبب المنافسة مع اليونان على الحقوق البحرية في البحر المتوسط، حيث إن أنقرة تعلم حاجتها إلى تدفق رأس المال، وإن الاتحاد الأوروبي لا يزال أكبر مستثمر في تركيا“.

قمع في روسيا

قالت صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية إن روسيا تفتح جبهة جديدة مع المعارضة من خلال القبض على المحامي البارز إيفان بافلوف، الذي يمثل منظمة الزعيم المعارض أليكسي نافالني المناهضة للفساد، بالإضافة إلى اعتقال آخرين، وتوجيه اتهامات بالتجسس إليهم.

وأضافت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”في حملة منسقة شنّت الشرطة الروسية العديد من الغارات على عناوين تخص المحامي الروسي المعارض البارز إيفان بافلوف، المعروف بهجومه المستمر على جهاز الأمن الفيدرالي الروسي“.

وأشارت إلى أن ”بافلوف، الذي كان في موسكو للدفاع عن إيفان سافرونوف، الصحفي الروسي المتهم في قضية تجسس مثيرة للجدل، تعرض للاحتجاز داخل غرفته الفندقية الساعة السادسة صباحاً، وفي نفس الوقت، وعلى بُعد 430 ميلاً إلى الشمال الغربي في سان بطرسبرغ، كانت هناك غارة على مكتب منظمته القانونية وشقة أسرته، وشقة أخرى تخص مدير تقنية المعلومات الذي يعمل معه“.