هل خدعت إيران مواطنيها بشأن تصنيع لقاح محلي لكورونا؟

كشف تقرير إخباري، اليوم الجمعة، عن حالة من الجدل تشهدها إيران بشأن حقيقة تصنيع طهران للقاح محلي مضاد لفيروس كورونا.

جاء ذلك بعدما صرح مسؤول في القطاع الصحي بأن اللقاح المحلي المعروف باسم ”كوف إيران بركة“ هو ذاته لقاح ”سينوفارم“ الصيني، وفق موقع صحيفة ”كيهان“ في نسختها اللندنية.

ونقلت الصحيفة عن رئيس ”معهد باستور“ الإيراني، علي رضا بيكلري، قوله: إن ”هناك أكثر من لقاح يتم تطويره في البلاد في ذات الوقت، منها لقاح بركة (غير النشط) الذي يُصنع نظيره في مصانع سينوفارم وسينوفاك الصينية، إذ تُعد هذه واحدة من أشهر وأقدم طرق تصنيع اللقاحات“.

وأشارت في تقريرها إلى أن رئيس إدارة العلاقات العامة لمؤسسة ”لجنة تنفيذ أوامر الإمام الخميني“، حجت الله نيكي ملكي، نفى اليوم الجمعة تصريح بيكلري بأن يكون لقاح ”بركة المحلي هو ذاته لقاح سينوفارم الصيني“.

وقال ملكي، في تصريح نقلته وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية شبه الرسمية، إن ”لقاح كوف بركة إيراني الصنع بشكل كامل، وتم تصنيعه عن طريق علماء إيرانيين، وإن شاء الله سيكون فخرا لإيران والإيرانيين“. على حد تعبيره.

ولفت التقرير إلى أن ”لجنة تنفيذ أوامر الإمام الخميني“، التي تُعد أشهر المؤسسات التابعة للنظام الإيراني، هي المسؤولة عن تصنيع اللقاح المحلي ”كوف بركة“.

وكانت المؤسسة أعلنت في وقت سابق أن المرحلة الأولى من تحضير اللقاح بسعة 3 ملايين جرعة تم الانتهاء منها، ومن المتوقع بدء إنتاجه في أيار/ مايو القادم.

وبحسب الصحيفة، فإنه رغم حملات الترويج التي تقودها ”لجنة تنفيذ أوامر الإمام الخميني“ لتصنيع وتوزيع لقاح ”بركة“ على الإيرانيين، إلا أن وزارة الصحة الإيرانية أعلنت رسميا بدء تلقيح المواطنين عبر تلقيهم ”سينوفارم“ الصيني ولقاح آخر كوبي الصنع.

يُذكر أن إيران أعلنت، في شباط/فبراير وآذار/مارس الماضيين، إنتاج لقاحات محلية الصنع مضادة لفيروس كورونا، منها لقاح ”كوفو بارس“ يتم تلقيه عبر ”الحقن والاستنشاق“، فضلا عن لقاح من إنتاج وزارة الدفاع الإيرانية يحمل اسم ”فخرا“، نسبة إلى كبير العلماء النووين محسن فخري زادة، الذي اغتيل أواخر العام الماضي.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد أصدر قرارا في وقت سابق بحظر استيراد لقاحات كورونا من أمريكا وبريطانيا، فيما اعتبر مسؤولون ونواب متشددون هذه اللقاحات ذريعة لشن الأعداء ”حربا بيولوجية“ ضد طهران عبر إصابة جينات الإيرانيين، وفق قولهم.